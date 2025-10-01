Po defektach na drodze do poligonu: Šakalienė chce „czarnych list” wykonawców

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Antykorupcyjnej Šakalienė podkreśliła, że resort przeanalizuje zasady wyboru wykonawców.

„Kwestią, którą będziemy również rozstrzygać, jest wybór takich firm, ponieważ jednym z kluczowych pytań jest to, dlaczego, gdy stwierdzono poważne defekty w pracy tej spółki (…), mimo to we wrześniu 2024 roku, gdy resortem kierował mój kolega, minister Laurynas Kasčiūnas, podpisano dodatkowe umowy z tą samą firmą” – powiedziała.

Jak zaznaczyła, zarówno w pierwszym postępowaniu, jak i w kolejnych, decydującym kryterium była najniższa cena.

„Jedną z zasad, które chciałabym wprowadzić, jest posiadanie ‘białych’ i ‘czarnych’ list dostawców, tak aby w przypadku, gdy dostawca dopuścił się określonych defektów, można to było uwzględnić jako odpowiedni współczynnik przy ocenie kolejnych przetargów. Obecnie konsultujemy z prawnikami, jak to umocować” – dodała minister.

Šakalienė poinformowała, że Ministerstwo Ochrony Kraju (KAM) prowadzi rozmowy z „Fegdą”, a infrastruktura ma zostać naprawiona „z gruntu”.