Piąty dzień bez prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią

We wtorek nie zarejestrowano również prób na odcinku łotewsko-białoruskim, natomiast polskie służby w poniedziałek nie wpuściły 42 cudzoziemców.

Od początku roku nie dopuszczono do wjazdu na Litwę prawie 1,3 tys. migrantów. Dla porównania, w 2024 r. od strony Białorusi podjęto 1002 próby przedostania się w miejscach niedozwolonych.

Napływ migrantów z Białorusi do wschodnich państw UE rozpoczął się w 2021 r.. Zachód oskarża reżim w Mińsku o organizowanie presji migracyjnej. Od początku kryzysu litewscy pogranicznicy nie dopuścili do wjazdu do kraju ponad 24 tys. osób.