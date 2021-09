Soloch: Na granicy z Białorusią nie mamy do czynienia z sytuacją epizodyczną

– Dziś Prezydent Andrzej Duda zwróci się do Sejmu z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego w paśmie przygranicznym w związku z sytuacją na granicy z Białorusią o 60 dni. Mam nadzieję, że posłowie przychylą się do tej decyzji – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ocenił, że nie mamy do czynienia z sytuacją epizodyczną, która zakończy się w okolicach Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. – Musimy być gotowi na permanentną zmianę sytuacji bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym. Ona jest związana z zacieśnieniem współpracy i więzów wojskowych Rosji i Białorusi. Dziś potrzebujemy działań, czasu, by przystosować się do tej nowej rzeczywistości, która jest niezwykle dynamiczna – mówił minister.

Rada Ministrów podjęła we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią o 60 dni. Prezydent zadeklarował we wtorek wieczorem, że kiedy tylko wniosek ws. wydłużenia stanu wyjątkowego zostanie do niego skierowany, wystąpi do Sejmu o to, aby wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego.

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje od 2 września. Wprowadzony został na 30 dni. Objęte są nim 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).