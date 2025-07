„Oro navigacija”: ruch lotniczy nie został zakłócony

„Loty odbywają się zgodnie z planem” – w wywiadzie dla agencji BNS powiedziała przedstawicielka spółki, Ingrida Daugirdė.

Jak podaje redakcja ZW.LT o dronie, który wleciał na terytorium Litwy, poinformowano w poniedziałek rano poprzez wysłanie ostrzeżeń informacyjnych na telefony mieszkańców.

Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) później poinformowało dziennikarzy, że instytucje zostały powiadomione o możliwym przelocie drona z Białorusi przez mieszkańców, którzy go zauważyli i usłyszeli. Został on zaobserwowany na wysokości około 200 metrów, ostatni raz – w pobliżu Wilna.

To już drugi przypadek w tym miesiącu, gdy odnotowano przelot bezzałogowego statku powietrznego z Białorusi na Litwę.

Przypomnijmy, 10 lipca do litewskiej przestrzeni powietrznej wleciał bezzałogowiec, który początkowo wzbudził podejrzenia służb, że był to dron typu „Shahed”, wykorzystywany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Później jednak okazało się, że litewską granicę przekroczył produkowany w Rosji dron „Gerbera”, który wizualnie przypomina „Shaheda” i służy do oszukiwania systemów obrony powietrznej.