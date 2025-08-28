Nowy algorytm reakcji na drony

Zgodnie z planem przygotowanym przez Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, po zaobserwowaniu odpowiednich wskaźników państwo poszerzy monitoring nieba – obok zdolności wojska włączone zostaną także zasoby Litewskiej Straży Granicznej (VSAT). W razie realnego zagrożenia przewidziano przygotowanie dostępnych środków do neutralizacji potencjalnych celów.

Równolegle zawczasu aktywowany będzie System Ostrzegania Ludności: w przypadku potrzeby mieszkańcy zostaną natychmiast poinformowani o zagrożeniu poprzez komunikaty SMS, syreny oraz inne kanały – poinformowała Kancelaria Rządu.

Współdziałanie służb i praktyczne metody działania zostaną sprawdzone podczas ogólnokrajowych ćwiczeń mobilizacyjnych „Vyčio skliautas 2025” zaplanowanych na październik.

Kontekst

Pakiet środków to odpowiedź na dwa wtargnięcia białoruskich dronów „Gerbera” do litewskiej przestrzeni powietrznej w lipcu. Jeden z nich przenosił ładunek wybuchowy o masie 2 kg. Według wojska obydwa bezzałogowce mogły znaleźć się nad Litwą po zakłóceniu ich trajektorii przez środki walki elektronicznej, gdy były kierowane przez Rosję przeciwko Ukrainie. Jednocześnie – jak podkreślają władze – analizowane są także inne możliwe scenariusze.