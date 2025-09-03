Nocne próby sforsowania granicy: 38 osób zawróconych przez VSAT

Jak podaje VSAT, pierwszą grupę zauważyli w nocy funkcjonariusze placówki w Kabeliai (rejon orański) dzięki systemom obserwacji granicy. Dziewięciu migrantom, niosącym improwizowane, długie drabiny, towarzyszyło dwóch zamaskowanych mężczyzn, najprawdopodobniej związanych z białoruskimi strukturami państwowymi. Eskortujący wycofali się w głąb Białorusi, gdy migranci oparli drabiny o fizyczną barierę po stronie litewskiej – stalowe ogrodzenie zwieńczone drutem ostrzowym.

Według ustaleń pograniczników plan polegał na sforsowaniu około 4,5-metrowego ogrodzenia: wejściu po drabinach, przeskoczeniu na drugą stronę i ucieczce w głąb Litwy. Sektor został jednak natychmiast namierzony przez patrol z Kabeliai, a na miejsce skierowano dodatkowe załogi. Migranci zrezygnowali z próby i wycofali się do Białorusi; drabiny zabezpieczono jako dowód.

VSAT informuje, że w podobnych okolicznościach tej samej nocy dwie kolejne grupy próbowały sforsować barierę na odcinkach w rejonie orańskim i rejonie łoździejskim.

Według służby osoby usiłujące przedostać się na Litwę to obecnie najczęściej mężczyźni w wieku 20–40 lat, sprawni fizycznie, zdeterminowani i unikający kontaktu z funkcjonariuszami. Nie zgłaszają potrzeb humanitarnych ani zainteresowania ubieganiem się o azyl na Litwie; ich celem jest nielegalna podróż dalej na Zachód, najczęściej do Niemiec – podkreśla VSAT.

Litewscy pogranicznicy udaremnili w tym roku już 1 118 prób wtargnięcia z Białorusi w miejscach niedozwolonych. Dla porównania, w Polsce i na Łotwie odnotowano odpowiednio 24 470 i 9 247 takich przypadków. Od początku kryzysu migracyjnego wywołanego latem 2021 r. przez Mińsk nie dopuszczono łącznie do ponad 193 000 nielegalnych przekroczeń granicy na Litwie, w Polsce i na Łotwie; najwięcej – ok. 131 000 – w Polsce.