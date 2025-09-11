NKVC: pożar w Wilnie wywołał wzrost dezinformacji

„To zdarzenie spowodowane przez czynniki techniczne, które nie ma nic wspólnego z działaniami zewnętrznymi” – wskazało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. „Jednak kontrolowane przez państwa wrogie kanały informacyjne intensywnie starają się stworzyć poczucie niepewności wśród mieszkańców Litwy, dyskredytując pracę instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe oraz zaangażowanych w operację gaszenia pożaru” – dodało.

Redakcja ZW.LT przypomina, że pożar w stacji gazowej przy ulicy Baltosios Vokės wybuchł w środę rano, kiedy zapaliło się osiem wagonów, a później – jeden z rezerwuarów stacjonarnych.

W wyniku incydentu ranny został jeden pracownik, który trafił do szpitala.

Spółka „Orlen Lietuva” potwierdziła, że zapalone i wybuchłe wagony gazowe należą do tej firmy, a incydent miał miejsce na terenie należącym do „Jozita” w Wace Trockiej.

Obecnie na miejscu pożaru pracuje około 50 strażaków, ogień gaśnie, ale jeszcze nie został całkowicie opanowany.

NKVC poinformowało, że dezinformację rozpowszechniają te same kanały, które szerzyły fałszywe informacje o wypadku samolotu DHL w listopadzie ubiegłego roku na Litwie, np. „Pravda – News”.