Niemcy szykują wzmocnienia obrony powietrznej w regionie

– W nadchodzących tygodniach i miesiącach zobaczymy, co da się zrobić. To jeszcze o dwa dni za wcześnie, by ogłaszać szczegóły, ale pewne działania podejmiemy – powiedział szef resortu w Rukli, podczas otwarcia obszaru zabezpieczenia logistycznego przeznaczonego dla niemieckiej brygady.

Pistorius podkreślił, że jest to zadanie NATO, dlatego kroki w tym zakresie są uzgadniane z sojusznikami.

– Kontynuujemy rozmowy w NATO i między sojusznikami w sprawie wzmocnienia zdolności pasywnej i aktywnej obrony powietrznej – dodał.

Wypowiedź niemieckiego ministra padła krótko po tym, jak dowódca Sił Zbrojnych Litwy Raimundas Vaikšnoras zapowiedział, że Berlin powinien wysłać dodatkowe środki do wykrywania i niszczenia obiektów naruszających przestrzeń powietrzną.

Kwestia obrony powietrznej zyskała szczególną wagę latem, gdy nad Litwę wtargnęły dwa rosyjskie drony „Gerbera”, z których jeden przenosił materiały wybuchowe. We wrześniu podobny incydent odnotowano w Polsce, gdzie około 20 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną. W następstwie tych wydarzeń NATO zapowiedziało wzmocnienie obrony wschodniej flanki i ogłosiło operację „Eastern Sentry”.

W ubiegłym tygodniu Turcja rozmieściła na Litwie nowoczesny samolot AWACS, a minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė zapowiedziała, że w ciągu kilku miesięcy do kraju dotrą kolejne zasoby.