Nausėda: kupimy z Finlandii miny, okręty i pojazdy opancerzone

„Planujemy konkretne zakupy od fińskich producentów, które naprawdę są znaczące. Mówimy o minach, jednostkach pływających, innego rodzaju sprzęcie wojskowym. Rozważamy też zakup opancerzonych pojazdów terenowych od fińskiego producenta „Patria”” – powiedział we wtorek prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

We wtorek, podczas wizyty w Finlandii, G. Nausėda otworzył forum biznesowe, w którym – jak zaznaczył – uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli litewskich firm i 200 firm fińskich.

„Są wspólne obszary zainteresowań i bardzo chciałbym, by ta moja wizyta przyczyniła się do umocnienia relacji gospodarczych – nie tylko w dziedzinie obronności, ale także ogólnie w relacjach ekonomicznych między naszymi państwami” – dodała głowa państwa litewskiego.

Jak wcześniej informowała agencja BNS, powołując się na doniesienia agencji „Reuters” z początku lipca, Litwa i Finlandia planują rozpocząć w przyszłym roku produkcję min przeciwpiechotnych na potrzeby własne i dla Ukrainy.

Według przedstawicieli władz, produkcja mogłaby się rozpocząć natychmiast po wejściu w życie decyzji o wycofaniu się Litwy z Konwencji Ottawskiej – nastąpi to po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym państwo powiadomi o tym ONZ.

Wiceminister ochrony kraju Karolis Aleksa powiedział agencji „Reuters”, że planuje się przeznaczyć setki milionów euro nie tylko na miny przeciwpancerne, ale również na miny przeciwpiechotne, których Litwa zamierza zamówić dziesiątki tysięcy, a nawet więcej.

W odpowiedzi Ministerstwa Ochrony Kraju przesłanej agencji BNS podkreślono, że oficjalne rozmowy na temat zakupu lub produkcji min przeciwpiechotnych rozpoczną się po wejściu w życie decyzji o wycofaniu się z Konwencji Ottawskiej – czyli 27 grudnia.

Z kolei Rada Obrony Państwa zdecydowała, że w związku z rozwojem litewskiej dywizji narodowej, zakupami nowego sprzętu wojskowego i przygotowaniami do przyjęcia brygady niemieckiej, Litwa musi przeznaczyć na obronę narodową do 2030 roku dodatkowo 12–13 miliardów euro. Taki poziom finansowania oznaczałby wzrost wydatków obronnych do 5–6% PKB.