Nausėda: każdy centymetr terytorium sojuszników jest chroniony

„Dziś ogłoszona przez sekretarza generalnego NATO i SACEUR nowa operacja czujności ‘Eastern Sentry’ wzmacnia naszą obronę powietrzną i chroni wschodnią flankę przed nieprzemyślanymi działaniami Kremla” – napisał w piątek na platformie X litewski przywódca.

„Każdy centymetr terytorium sojuszników jest chroniony – na lądzie, morzu i w powietrzu” – podkreślił.

Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys wskazał, że misja jest bezpośrednią odpowiedzią na narastającą „nieostrożność Rosji w powietrzu”.

„Szybko, zdecydowanie i dokładnie tam, gdzie trzeba. Wzmacniamy zintegrowane zdolności powietrzne i lądowe, by wschodnia flanka nie była tylko broniona – była nienaruszalna. Odstraszanie to najlepsza obrona” – napisał na X.

Decyzje władz w Wilnie zapadły po zapowiedzi sekretarza generalnego NATO Marka Rutte i Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił w Europie (SACEUR) Alexusa Grynkewicha, że Sojusz wzmocni obronę wschodniej flanki. Jak poinformował M. Rutte, działania ruszą w najbliższych dniach, a udział zapowiedziały m.in. Dania, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Sekretarz generalny zaznaczył, że Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną NATO, co jest niebezpieczne i nie do przyjęcia, niezależnie od tego, czy było to działanie umyślne czy nie.

NATO reaguje na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w nocy ze środy na czwartek: odnotowano 19 wtargnięć dronów, z których co najmniej trzy zestrzelono po poderwaniu myśliwców przez Polskę i sojuszników. Premier Donald Tusk ocenił incydent jako bezprecedensową eskalację napięcia z Rosją i zwołał konsultacje NATO w trybie artykułu 4. Przepis ten przewiduje pilne konsultacje, gdy państwo członkowskie uznaje, że zagrażają mu ryzyka dla integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa; to ósmy raz, gdy został uruchomiony.

W toku ponad trzyletniej agresji Rosji na Ukrainę dochodziło już do wielokrotnych przelotów rosyjskich dronów i rakiet nad Łotwą, Litwą, Polską i Rumunią.