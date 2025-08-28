NATO: wszystkie państwa osiągną w tym roku 2% PKB na obronę; kurs na 5%

Na spotkaniu 32 państw członkowskich w Hadze – m.in. pod naciskiem prezydenta USA Donalda Trumpa – zgodzono się, że w nadchodzącej dekadzie sojusznicy zwiększą łączne nakłady na bezpieczeństwo do 5% PKB. Z tego 3,5% PKB ma stanowić stricte obronność, a 1,5% PKB – szersze wydatki na bezpieczeństwo, takie jak infrastruktura krytyczna czy cyberbezpieczeństwo. Nowy próg zastąpi obowiązujący od 2014 r. wskaźnik 2% PKB na obronność.

W komunikacie NATO wskazano, że już w 2025 r. wszystkie sojusznicze stolice mają osiągnąć cel 2%, a łączny poziom wydatków obronnych Sojuszu przekroczy 1,5 bln dolarów rocznie. Do domknięcia „luki” przyczyniły się m.in. zapowiedzi przyspieszenia wzrostu wydatków w dotychczas „spóźniających się” krajach, takich jak Hiszpania, Belgia i Włochy.

Jednocześnie władze NATO podkreślają, że państwa europejskie muszą dowieźć nowe zobowiązania, jeśli chcą dysponować potencjałem zdolnym skutecznie odstraszać Rosję. Liczne armie i służby wywiadowcze na Zachodzie ostrzegają, że w perspektywie 3–5 lat – zwłaszcza w razie zakończenia wojny na Ukrainie – Moskwa może być gotowa do testowania obrony jednego z państw Sojuszu.

Waszyngton, który od II wojny światowej pozostaje filarem bezpieczeństwa Europy, oczekuje zarazem, że to europejscy sojusznicy wezmą na siebie większą część ciężaru obrony kontynentu. Pentagon przegląda globalne rozmieszczenie wojsk i nie wyklucza ograniczenia obecności w Europie, by skoncentrować uwagę na rywalizacji z Chinami.

Państwa z flanki wschodniej – Polska i kraje bałtyckie – już planują zejście na kurs do 5% PKB w najbliższych latach. Według prognoz Polska w 2025 r. ma być liderem NATO pod względem odsetka PKB na obronność (4,48%). Dla porównania USA obecnie wydają 3,22% PKB, co w ujęciu kwotowym i tak stanowi największą część sojuszniczego budżetu obronnego.