NATO: USA uprzedziły Sojusz o planowanej redukcji sił na wschodniej flance

NATO i Stany Zjednoczone pozostają w bliskim kontakcie w kwestii liczebności sił, a USA poinformowały Sojusz z wyprzedzeniem o planowanej redukcji liczby amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance – poinformował w środę przedstawiciel Sojuszu, cytowany przez Reutersa.

Anonimowy przedstawiciel NATO podkreślił też, że „dostosowanie liczby i rozmieszczenia sił zbrojnych USA nie jest niczym niespotykanym”, a „obecność wojskowa USA w Europie pozostaje największa od wielu lat”.

Zapewnił, że USA i dowództwo NATO pozostają w kontakcie, by „zapewnić, że NATO zachowa solidną zdolność do odstraszania i obrony”.

Wcześniej w środę ministerstwo obrony Rumunii przekazało, że Stany Zjednoczone poinformowało rząd w Bukareszcie i inne kraje NATO o redukcji liczebności wojsk amerykańskich na wschodniej flance Sojuszu w Europie. Ma ona objąć m.in. żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym. W sumie w Rumunii ma pozostać około 1000 żołnierzy USA.

„Zmiana liczebności sił zbrojnych USA jest efektem nowych priorytetów administracji prezydenta (Donalda Trumpa), ogłoszonych w lutym. Decyzja ta uwzględnia również fakt, że NATO wzmocniło obecność i aktywność na wschodniej flance, co pozwala Stanom Zjednoczonym na dostosowanie swojej pozycji militarnej w regionie” – poinformował w komunikacie rumuński resort.

