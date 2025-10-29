NATO: USA uprzedziły Sojusz o planowanej redukcji sił na wschodniej flance

Anonimowy przedstawiciel NATO podkreślił też, że „dostosowanie liczby i rozmieszczenia sił zbrojnych USA nie jest niczym niespotykanym”, a „obecność wojskowa USA w Europie pozostaje największa od wielu lat”.

Zapewnił, że USA i dowództwo NATO pozostają w kontakcie, by „zapewnić, że NATO zachowa solidną zdolność do odstraszania i obrony”.

Wcześniej w środę ministerstwo obrony Rumunii przekazało, że Stany Zjednoczone poinformowało rząd w Bukareszcie i inne kraje NATO o redukcji liczebności wojsk amerykańskich na wschodniej flance Sojuszu w Europie. Ma ona objąć m.in. żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym. W sumie w Rumunii ma pozostać około 1000 żołnierzy USA.