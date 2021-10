NATO solidarne wobec ataku hybrydowego ze strony Białorusi

Szef MON RP uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które odbyło się w Brukseli w dniach 21-22 października.

Spotkanie pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego NATO, Jensa Stoltenberga rozpoczęło cykl spotkań ministerialnych, przygotowujących szczyt Sojuszu w Madrycie, który zaplanowany jest na czerwiec 2022 roku.

Podczas sesji roboczych ministrowie obrony państw NATO rozmawiali m.in. na tematy związane ze wzmacnianiem sojuszniczych zdolności odstraszania i obrony, w tym kierunków zaangażowania Sojuszu w zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, po zakończeniu misji wojskowej w Afganistanie.

„Rozmawialiśmy o odstraszaniu i obronie, a więc o zadaniach, które są podstawowymi zadaniami NATO. Omawialiśmy plany operacyjne, omawialiśmy plan strategiczny, którym będzie posługiwał się naczelny dowódca sojuszniczy w Europie, jeśli chodzi o jego aktywność w ramach Sojuszu. Wysłuchałem dziś wystąpień poszczególnych ministrów obrony, odbyła się dobra dyskusja. Przede wszystkim możemy być zadowoleni z tego, że NATO wyraźnie widzi zagrożenie rosyjskie. Ja w swoim wystąpieniu mówiłem także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że to co się dzieje, to czym wykazuje się reżim Łukaszenki ma poparcie strony rosyjskiej i leży w jej interesie. Mówiłem o tym, w jaki sposób przeciwdziałamy kryzysowi migracyjnemu, a także o rozwijaniu zdolności obronnych Wojska Polskiego, o tym, że inwestujemy w obronność. Sekretarz Generalny NATO wspomniał, że 10 państw wydaje ponad 2 proc. PKB na obronność, a Polska znajduje się w tym gronie. W gronie liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego” – zaznaczył szef MON.

Dodał, że zwracano uwagę na zagrożenia z każdej strony, nie tylko na wschodniej flance NATO.

„Oczywiście Polska jest przede wszystkim skoncentrowana na tym kierunku, ale jesteśmy aktywni również, jeżeli chodzi o zagrożenia z południa, zagrożenia terrorystyczne. Nasze zaangażowanie ma aktywny charakter. Polski kontyngent jest w Turcji, jesteśmy na Bałkanach, przede wszystkim w formacie NATO, ale także w formacie Unii Europejskiej, czy w formacie ONZ. Mam tu na myśli Bliski Wschód i Liban” – podkreślił.

Minister Mariusz Błaszczak odniósł się również do kwestii związanych z planem strategicznym NATO.

„Mogę powiedzieć, że ten plan przewiduje zagrożenia wschodniej flanki NATO, zagrożenia płynące ze strony Rosji. Sądzę, że to jest nasze osiągnięcie. Osiągnięcie polskie, państw leżących w naszej części Europy. Niektórzy komentatorzy lekceważyli zagrożenia płynące ze strony rosyjskiej, ale wszyscy sojusznicy byli zgodni co do powagi zagrożeń rosyjskich. Wszyscy byli zgodni, że te zagrożenia powinny być uwzględnione w planie strategicznym, którego następstwem będzie przygotowanie planów operacyjnych. I tu też jesteśmy konsekwentni – te zagrożenia też powinny znaleźć tam swoje miejsce” – przekonywał.

Podczas pobytu w Brukseli szef MON podpisał listy intencyjne w sprawie współpracy państw w dziedzinie wybranych zdolności obrony powietrznej (GBAD i C-RAM) oraz CBRN. Minister w Brukseli spotkał się z minister obrony Francji, Florence Parly. Przedmiotem rozmów dwustronnych były między innym kwestie związane z sytuacją w regionie Sahelu, priorytety modernizacji sił zbrojnych oraz relacje obronne państw Unii Europejskiej w kontekście NATO. Po południu odbyło się także spotkanie ministra z Benem Wallacem, Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii

Podczas drugiego dnia wizyty w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, minister Mariusz Błaszczak, w obecności ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, podpisał „Deklarację intencji przystąpienia do Funduszu Innowacyjności NATO”.

„Zarówno moje wystąpienie, jak i wystąpienia ministrów: litewskiego i łotewskiego były poświęcone sytuacji na granicy z Białorusią. Oczywiście wszyscy podzielają opinię, że reżim Łukaszenki pozwala sobie właśnie na takie działania, bo jest wspierany przez Moskwę, przez Kreml. Najlepszą i jedyną metodą jest solidarność państw NATO i pokazywanie, że dajemy odpór. Tak się dzieje w przypadku naszych państw. Również podczas spotkań bilateralnych. Miałem takie spotkanie z minister obrony Francji i z ministrem obrony Wielkiej Brytanii – również na ten temat rozmawialiśmy” – zaznaczył minister Błaszczak.

Szef MON pytany o wkład Polski w rozwój i bezpieczeństwo NATO podkreślił, że nasz kraj postrzegany jest jako jeden z liderów.

„Możemy być dumni z tego, że Polska jest stawiana jako przykład państwa, które poważnie traktuje swoje obowiązki, które dba o bezpieczeństwo. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, Polski, ale jesteśmy lojalnym sojusznikiem, więc w związku z tym nasze kompetencje, nasze zdolności wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo również innych państw, jak i całej wschodniej flanki NATO. A więc jesteśmy stawiani za wzór do naśladowania. Możemy być dumni z tego, że Polska jest wyróżniana wśród tych państw, które poważnie traktują swoje obowiązki, które rzeczywiście pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo” – powiedział.

Członkostwo w Sojuszu pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa. Realizując zadania wynikające z Artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o pomocy pozostałych sojuszników w razie zbrojnej napaści na któreś z państw członkowskich, NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju.

Rok 2017 był rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. Od tego czasu sukcesywnie wzrasta potencjał obronny i odstraszania Polski, wschodniej flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z kolei w listopadzie 2020 roku w Poznaniu rozpoczęło działalność wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce.