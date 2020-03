NATO powiększyło się o 30. sojusznika. Dziś oficjalna ceremonia

vdu

Macedonia Północna jest 30 krajem członkowskim w NATO. Kilka dni temu dokument przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego został złożony w Departamencie Stanu USA. Wcześniej wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały protokół akcesyjny.

Przyjęcie Macedonii Północnej do NATO stało się możliwe, bo władze w Skopje i Atenach rozwiązały trwający niemal 30 lat spór o nazwę. Grecja uważała, że starożytna Macedonia to część jej dziedzictwa kulturowego. Po zmianie nazwy byłej jugosłowiańskiej republiki z „Macedonia” na „Macedonia Północna”, Grecja przestała blokować wejście tego kraju do Sojuszu.

Dla NATO rozszerzenie o Macedonię Północną to podtrzymanie strategii dotyczącej budowania stabilności i bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich. Rosja protestuje, bo to ograniczy jej wpływy w tym regionie.