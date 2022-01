Na imprezach w zamkniętych pomieszczeniach od poniedziałku obowiązuje noszenie respiratora

Respirator może być nienoszony przez osoby niepełnosprawne, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie nosić respiratora lub którego stosowanie może być szkodliwe dla ich zdrowia. W takim przypadku zaleca się noszenie przyłbicy.

Zwracamy uwagę, że organizatorzy imprezy muszą zapewnić kontrolę użycia respiratorów w całej zamkniętej przestrzeni imprezy i nie obsługiwać ludzi, które nie noszą respiratorów.

Ponadto zachęca się organizatorów imprezy do rozdania respiratorów na miejscu i puszczania nagrań wideo lub audio o obowiązkowym noszeniu respiratorów, zachowania bezpiecznej odległości, konieczności dezynfekcji rąk oraz zakazu jedzenia i picia na hali przed imprezą przed rozpoczęciem imprezy, oraz podczas przerw. Ponadto przy wejściu na teren imprezy organizator imprezy musi przekazać widzom lub uczestnikom informację (nie mniejszej niż A4) o konieczności noszenia respiratora podczas imprezy, jeśli impreza odbywa się w pomieszczeniach.

Zalecamy stosowanie respiratorów lub masek medycznych, które przylegają do twarzy i całkowicie zakrywają nos i usta widzom lub uczestnikom w wieku powyżej 6 lat, nawet jeśli impreza odbywa się na otwartej przestrzeni, gdzie nie jest zachowana bezpieczna, co najmniej 2 metry odległość od innych osób z wyjątkiem członków rodziny (małżonek lub osoba, z którą zawarto umowę partnerską, dzieci (także dzieci adoptowanych), w tym rodziców (rodziców adopcyjnych), opiekunów osoby i jej małżonka, osoby niepełnoletniej).

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa szczepu Omikron zalecamy, aby ludność zawsze odpowiedzialnie oceniała potrzebę uczestnictwa lub organizowania wydarzeń, zwłaszcza tych, na których gromadzą się ludzie z całej Litwy lub z zagranicy, którzy zwykle się nie spotykają. Polecamy organizowanie imprez zdalnych lub w przestrzeni otwartej.

Przypominamy, że w wydarzeniach nie mogą uczestniczyć ludzie:

dla których izolacja jest obowiązkowa w okresie izolacji;

z objawami ostrych infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu itp.);

po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi szybkiego testu (rejestrować się na test PCR).

Za naruszenie przepisów lub decyzji Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego, przepisów higienicznych lub innych aktów prawnych z zakresu zdrowia publicznego, ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych Republiki Litewskiej, a także nieprzestrzeganie lub naruszenie ustawy o ochronie ludności i innych aktów prawnych, osoby fizyczne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej i mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 500 EUR do 1500 EUR, a kierowniki osób prawnych lub innych osób odpowiedzialnych od 1500 EUR do 6000 EUR.

Na podstawie: koronastop.lrv.lt