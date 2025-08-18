Na granicy litewsko-białoruskiej zatrzymano trzech migrantów

Dla porównania, w niedzielę łotewscy funkcjonariusze nie wpuścili na swoje terytorium 74 migrantów, natomiast polska Straż Graniczna w sobotę uniemożliwiła wjazd 239 osobom.

Od początku bieżącego roku na Litwę nie wpuszczono już ponad tysiąca migrantów. W całym 2024 roku odnotowano 1002 próby nielegalnego przekroczenia granicy litewsko-białoruskiej.

Kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unii Europejskiej rozpoczął się w 2021 roku. Państwa zachodnie oskarżają reżim Aleksandra Łukaszenki o celowe organizowanie napływu migrantów w kierunku Litwy, Łotwy i Polski.

Od tego czasu litewscy pogranicznicy uniemożliwili nielegalne przedostanie się na terytorium kraju prawie 24 tysiącom osób.