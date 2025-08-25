MSZ: doniesienia o przygotowywaniu zamieszek w Gruzji to „atak informacyjny”

„To wprowadzający w błąd i skoordynowany atak informacyjny, niemający nic wspólnego z rzeczywistością” – podkreślił litewski resort w oświadczeniu. Zaznaczył, że doniesienia te są zwyczajną „plotką”.

„Takie działania są bezpośrednio związane z odchodzeniem władz Gruzji od wartości demokratycznych i drogi europejskiej oraz trwającymi represjami wobec politycznej opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów” – oświadczyło MSZ.

Prime Time, portal internetowy określany przez gruzińską opozycję jako sprzyjający władzy, zarzucił dwóm organizacjom pozarządowym – Towarzystwu Brytyjsko-Gruzińskiemu i Międzynarodowemu Instytutowi Studiów Strategicznych – rekrutowanie Gruzinów o poglądach opozycyjnych na szkolenia za granicą, które – jak twierdzi – miałyby przygotować ich na potencjalne scenariusze protestów w kraju.

„Na Litwie gruzińscy aktywiści uczą się taktyki protestów, prowokacji, dokumentowania działań funkcjonariuszy organów ścigania, samoobrony w przypadku zatrzymania oraz popularyzacji kampanii informacyjnych, kładąc nacisk na tworzenie tzw. treści viralowych i materiałów rozpowszechnianych za pośrednictwem (komunikatora) Telegram” – podał Prime Time.

W odpowiedzi na te informacje gruziński premier Irakli Kobachidze oświadczył, że przyjęcie przez jego kraj kontrowersyjnej ustawy o tzw. agentach zagranicznych doprowadziło w kraju do „zmniejszenia polaryzacji, ale organizacje pozarządowe znajdują inne sposoby”.

„Widzimy, że opracowali alternatywne sposoby na pogłębienie polaryzacji, sprowadzając na Litwę radykalnych aktywistów na szkolenia. To poważny problem. To bardzo przykre, że niektóre siły europejskie są kojarzone z próbami podżegania do nienawiści w Gruzji” – powiedział premier, cytowany przez kaukaski portal informacyjny JAMnews.

Minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys wypowiedź Kobachidzego ocenił jako reakcję na zdecydowane stanowisko rządu w Wilnie wobec antydemokratycznych działań gruzińskich władz.

W lipcu Budrys na forum Unii Europejskiej wezwał do zwiększenia presji na władze Gruzji poprzez sankcje i izolację polityczną.

Gruzja pogrążyła się w kryzysie politycznym po zorganizowanych w październiku ub.r. wyborach parlamentarnych, które według oficjalnych, kontestowanych przez opozycję wyników wygrała prorosyjska partia Gruzińskie Marzenie. Mieszkańcy największych miast kraju wyszli na ulice, sprzeciwiając się zawieszeniu przez GM do 2028 r. negocjacji w sprawie przystąpienia Gruzji do UE. Wielotysięczne manifestacje w listopadzie i grudniu 2024 r., organizowane m.in. przed gruzińskim parlamentem, były tłumione przez policję z wykorzystaniem gazu łzawiącego i armatek wodnych. Wielu demonstrantów aresztowano, obecnie trwają ich procesy.