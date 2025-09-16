MSW: nowe zasady ewakuacji z większym wsparciem dla osób najbardziej narażonych

Uniwersalny model na czas pokoju i wojny

Szef resortu Władysław Kondratowicz wyjaśnił, że do prac skłoniła istotnie zmieniona sytuacja bezpieczeństwa oraz potrzeba przygotowania rozwiązań umożliwiających organizację ewakuacji w skali krajowej. W projekcie proponuje się „uniwersalny model prawny organizacji ewakuacji”, obejmujący zarówno sytuacje nadzwyczajne w czasie pokoju, jak i reżimy prawne mobilizacji oraz stanu wojennego ogłaszane w związku z aktem agresji militarnej. Priorytetem państwa – zaznaczył minister – będzie wsparcie i pierwszeństwo ewakuacji wspomnianych grup wrażliwych.

Ewakuacja ogłaszana jak najwcześniej

Zgodnie z projektem, aby umożliwić mieszkańcom bezpieczne opuszczenie zagrożonych terenów, ewakuację należy ogłaszać możliwie najwcześniej – jeszcze przed wystąpieniem potencjalnego zagrożenia. Dokument precyzuje zadania instytucji państwowych i samorządowych przy organizacji i prowadzeniu ewakuacji oraz wskazuje, że organy – kierując się nowymi zasadami – powinny w swoich planach zarządzania kryzysowego określić konkretne działania, niezbędne zasoby i zaplanować szkolenia oraz ćwiczenia.

Infrastruktura, minimum świadczeń i przejrzystość

Projekt ustanawia wymagania dla infrastruktury ewakuacyjnej i opisuje model organizacyjny, który uwzględnia potrzeby mieszkańców w trakcie ewakuacji. Przewidziano również katalog niezbędnych świadczeń, obejmujący m.in. wyżywienie, pierwszą pomoc, transport i tymczasowe zakwaterowanie.

Resort przypomniał, że w ramach Programu wzmacniania i rozwoju ochrony ludności samorządom przyznano 4,5 mln euro na przygotowanie tymczasowego zakwaterowania ewakuowanych w obiektach zbiorowej ochrony.