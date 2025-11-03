Ministerstwo Ochrony Kraju: wydatki zgodne z planem

Resort wyjaśnia, że główne przyczyny niewykorzystanych jeszcze pozycji to trwające procedury zakupowe i realizacja projektów infrastrukturalnych. Historycznie większość umów w tym obszarze jest zawierana w listopadzie i grudniu, dlatego KAM ocenia, że do 31 grudnia budżet zostanie spożytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nie wszystkie środki uda się zakontraktować, zostaną one przeniesione na kolejny rok.

Do kluczowych przedsięwzięć 2025 r. należą m.in.: zakup czołgów; pierwszy i drugi etap pozyskania systemów artylerii rakietowej IMARS; drugi i trzeci etap rozbudowy systemów obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS; drugi etap w zakresie 155-mm samobieżnych haubic kołowych (program CAESAR); pierwszy–trzeci etap mobilnych systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu MSHORAD; uzupełnianie amunicji, działania kontrmobilności oraz rozwój infrastruktury dla brygady Bundeswehry w Rudnikach.

Zgodnie z danymi resortu, tegoroczny budżet obronny wynosi 4,01 proc. PKB — 3,349 mld euro. W poprzednich dwóch latach wskaźnik wykorzystania środków na obronność przekraczał 99,5 proc.

W projekcie budżetu na 2026 r. rząd zakłada rekordowe finansowanie obronności na poziomie 5,38 proc. PKB, czyli ok. 4,79–4,8 mld euro — to największe zobowiązanie w historii Litwy.

Ministerstwo Ochrony Kraju podkreśla, że przyspieszenie zamówień w IV kwartale oraz finalizacja kontraktów mają zapewnić pełne wykonanie tegorocznego planu wydatków.