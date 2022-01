Ministerstwo Ochrony Kraju: dyskusje na temat powszechnego poboru do wojska

„W tym tygodniu ministerstwo przygotuje prezentacje i dyskusje w sieciach społecznościowych. Ten temat jest ciągle podejmowany. Do dyskusji zmusza sytuacja demograficzna” – skomentował minister Arvydas Anušauskas.

Dodał, że ostateczny wynik dyskusji zależy zarówno od porozumienia sił politycznych, jak i od przeznaczonych na ten cel środków.

Powszechny pobór zarówno chłopców, jak i chłopców i dziewcząt został przeanalizowany w ostatnim studium wykonalności przeprowadzonym przez ministerstwo ochrony kraju.

Zgodnie z dokumentem wprowadzenie uniwersalnego modelu powołaniowego z dziewczętami zajęłoby więcej czasu i wymagałoby kilkukrotnie większych inwestycji. Dokument ten ma jeszcze być przedmiotem dyskusji Rady Obrony Państwa.

W studium przewidziano, że do wojska co roku powoływano by do 6 100 chłopców lub blisko 12 tys. chłopców i dziewcząt.