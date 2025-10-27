Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przeznaczy milion euro na ochronę litewskiej przestrzeni powietrznej

„Ogłosimy program technologii i innowacji, na który Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przeznaczy do 1 mln euro, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpieczeństwem naszej przestrzeni powietrznej” – powiedział minister gospodarki i innowacji Litwy, Edvinas Grikšas . „Przeznaczamy 1 milion euro na rozwój systemów obrony powietrznej. Program uruchomimy w ciągu 24 godzin (…), będziemy zapraszać firmy do składania wniosków razem z naukowcami lub między sobą” – powiedział dziennikarzom wiceminister gospodarki i innowacji, Paulius Petrauskas.

Według niego, ministerstwo liczy, że w ciągu trzech miesięcy uda się znaleźć „szybkie rozwiązania, które będziemy mogli zastosować do rozwiązywania problemów z obroną powietrzną”.

„Naszym celem jest, aby balony, które przekraczają granicę Litwy, pozostały tam na Białorusi” – powiedział P. Petrauskas. Politolog podkreślił, że podczas poniedziałkowego spotkania przedstawiciele biznesu zapewnili, że „już mają rozwiązania”. „Chcemy je zobaczyć i jeśli będą możliwe do natychmiastowego wdrożenia, zrobimy to” – dodał.

Według wiceministra, najlepsze pomysły zostaną wybrane przez komisję złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki i Innowacji.

„Mogą to być jedno, dwa lub trzy rozwiązania. Zależy to od tego, co zaproponuje przemysł” – powiedział P. Petrauskas, zapytany, ile projektów zmieści się w budżecie 1 miliona euro.

Elektroniczne i kinetyczne środki walki

P. Petrauskas powiedział, że o finansowanie z budżetu Ministerstwa Gospodarki i Innowacji mogą ubiegać się firmy, które zaproponują systemy przeciwdziałania dronom, systemy wywiadowcze, inne technologie IT lub inżynieryjne.

Z kolei prezes Litewskiej Konfederacji Przemysłowców Vidmantas Janulevičius stwierdził, że w Litwie znajdują się firmy, które mogą zaproponować rozwiązania w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej przed obiektami, takimi jak meteorologiczne balony wykorzystywane przez przemytników.

Według niego, takie statki powietrzne mogą być zestrzeliwane przy użyciu środków kinetycznych, takich jak strzały.

„Nie chodzi tylko o walkę elektroniczną, ponieważ balon nie ma żadnych innych elementów, on po prostu leci. Tutaj chodzi o walkę kinetyczną, ale być może nie chodziłoby o strzały, lecz o inne środki, a może i strzały w połączeniu z innymi. Istnieje kilka sposobów. Konkretną firmę, mam nadzieję, zaprezentują po ogłoszeniu” – powiedział dziennikarzom V. Janulevičius. „Konfederacja Przemysłowców z pewnością ma wśród swoich członków co najmniej dwa, trzy możliwe rozwiązania, które mogą zostać zastosowane do rozwiązania tego problemu” – dodał.

Według Vidmantasa Janulevičiusa, finansowanie pomoże firmom rozwijać konkretne technologiczne środki obrony powietrznej.

Szef konfederacji podkreślił, że należy znaleźć rozwiązanie, jak zniszczyć takie obiekty tanio, nie ponosząc strat.

Dodał jednak, że 1 mln euro wystarczy jedynie na „rozwinięcie pomysłów i przedstawienie koncepcji”, a od nowego roku biznes liczy na dodatkowe finansowanie.

Przypomnijmy, że z powodu meteorologicznych balonów używanych do przemytu papierosów z Białorusi, w ubiegły weekend na Litwie trzykrotnie zamknięto lotniska, co wpłynęło na 112 lotów i ponad 16,5 tysiąca pasażerów.

Pośrodku ubiegłego tygodnia zarejestrowano także przelot kilku dziesiątek balonów przemytniczych na Litwę. Z tego powodu również zakłócono pracę lotniska w Wilnie, wpływając na około 30 lotów i ponad 4 tysiące pasażerów.