Ministerstwa szukają kompromisu między obronnością a ekologią

– Niektóre projekty mogłyby być uznane za ważne dla obrony kraju i objęte wyjątkami – powiedział Godliauskas w rozmowie z LRT radijas.

Dodał, że wraz ze wzrostem liczby posiadaczy broni, coraz więcej osób napotyka problem z brakiem miejsc do legalnego ćwiczenia strzelania.

W odpowiedzi na ten problem wiceminister środowiska Tomas Vaitkevičius zapowiedział zmiany w przepisach.

– Procedury oceny oddziaływania na środowisko muszą być zmienione – powinny być szybsze, bardziej obiektywne i przejrzyste – zapewnił, informując, że jesienią resort przedstawi odpowiednie projekty ustaw w Sejmie.

W ocenie Godliauskasa potrzeba nowych strzelnic i torów strzeleckich jest ogromna, dlatego konieczna jest współpraca międzyresortowa. W Ministerstwie Ochrony Kraju powołana zostanie specjalna grupa robocza, która zajmie się opracowaniem nowych regulacji dotyczących zezwoleń, wymogów środowiskowych, hałasu oraz wykorzystania gruntów.

Jednak nie wszyscy są entuzjastycznie nastawieni do rozwoju tej infrastruktury. Wiceminister Vaitkevičius przypomniał, że pojawiają się też głosy sprzeciwu – np. z samorządów lokalnych.

– Mamy pismo od mera rejonu koszedarskiego, który postuluje zaostrzenie warunków dla strzelnic – wskazał.

– Nie możemy ignorować interesów mieszkańców. Konflikty społeczne i ciągłe skargi nie będą sprzyjały ani właścicielom strzelnic, ani lokalnym społecznościom – dodał.

Ministerstwo chce więc znaleźć równowagę między potrzebami bezpieczeństwa państwa a ochroną środowiska i interesem publicznym.

Dyskusja ponownie rozgorzała po wypowiedzi mera rejonu kłajpedzkiego Broniusa Markauskasa, który ostro skrytykował obecne przepisy. Jak poinformował, w miejscowości Stirbiai planowano utworzenie nowoczesnej strzelnicy i miasteczka taktycznego, jednak inwestycję zablokowano z powodu uznania obszaru za siedlisko chronionych gatunków ptaków i roślin.

Godliauskas zaznaczył, że Litwa mogłaby czerpać wzorce z innych krajów, gdzie strzelnice prywatne są wykorzystywane zarówno przez sportowców, myśliwych, jak i żołnierzy.