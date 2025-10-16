Znad Wilii

Minister Šakalienė: budżet obronny umożliwia rozwój dywizji do 2030 roku – poprawny?

Minister ochrony kraju Litwy Dovilė Šakalienė poinformowała, że projekt budżetu państwa na przyszły rok pozwoli na realizację planu pełnego rozwoju dywizji wojskowej do 2030 roku. Jak podkreśliła podczas konferencji prasowej, środki przewidziane w budżecie zasadniczo umożliwiają osiągnięcie tego celu.

zw.lt/BNS
fot. BNS/Skirmantas Lisauskas

Premier Inga Ruginienė i minister finansów Kristupas Vaitiekūnas ogłosili w środę, że w przyszłorocznym budżecie obrony narodowej zostanie zaplanowane 5,38% produktu krajowego brutto (PKB), co odpowiada niemal 4,8 miliarda euro.

„Na dzień dzisiejszy, to, co otrzymaliśmy, (…) to zasadniczo budżet systemu obrony narodowej, który w dużej mierze odpowiada projekcji przedstawionej Radzie Obrony Państwa w styczniu. Zostały uwzględnione wszystkie nasze priorytety – od dywizji po niemiecką brygadę” – powiedziała minister ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Zgodnie z jej słowami, proponowane finansowanie pozwala utrzymać obecne zdolności, kontynuować modernizację armii oraz przeprowadzać zakupy związane z rozwojem dywizji.

Minister dodała jednak, że przewidywane środki nie wystarczą na dodatkowe finansowanie, które zapewniłoby lepszą obronę powietrzną przed dronami. Potrzeba ta została zgłoszona latem po kilku incydentach związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

„Ale zobaczymy, ponieważ, jak wszyscy wiecie, w ciągu roku podczas realizacji niektórych zakupów czasami można coś zamienić lub znaleźć oszczędności. Ale zasadniczo jest to budżet, z którym można iść naprzód” – powiedziała minister Šakalienė.

„To było moim celem, celem całego naszego zespołu, aby nie zatrzymały się kluczowe prace w obszarze naszej obrony” – dodała.

Zgodnie z D. Šakalienė, w 2026 roku zapotrzebowanie na finansowanie obrony, mając na uwadze zwiększone potrzeby w zakresie obrony powietrznej, wynosiło 5,76% PKB.

„To, że teraz w tym etapie negocjacyjnym mamy 5,38% PKB (…) zasadniczo zaspokaja to zapotrzebowanie i pozwala na kontynuowanie najważniejszych projektów bez istotnych trudności” – stwierdziła minister ochrony kraju Litwy.

„Dyskusja w koalicji może być dość ostra”

Wcześniej tego samego dnia Inga Ruginienė powiedziała, że środki są przydzielane zgodnie z potrzebami Ministerstwa Obrony Narodowej, ale uwzględnią one również fundusze na projekty o podwójnym przeznaczeniu, takie jak drogi prowadzące do poligonów wojskowych.

To wywołało niepokój części polityków i przedstawicieli biznesu, którzy obawiają się, że finansowanie obrony jest sztucznie zawyżane, a pieniędzy na rozwój armii może zabraknąć.

Redakcja ZW.LT przypomina, że na początku bieżącego roku powołana przez kraj i dowództwo sił zbrojnych Rada Obrony Państwa postanowiła, że w latach 2026-2030 na obronę narodową zostanie przeznaczone 5-6% PKB.

Taka potrzeba finansowania była uzasadniona dążeniem do przyjęcia niemieckiej brygady do 2027 roku i pełnego rozwoju litewskiej dywizji wojskowej do 2030 roku.

Przewidywany przyszłoroczny budżet obronny zostanie omówiony przez rząd w czwartek, a w Sejmie przedstawiony w przyszły wtorek.

D. Šakalienė prognozowała, że temat budżetu obrony w trakcie rozpatrywania projektu w parlamencie będzie przedmiotem gorącej debaty nawet wśród koalicjantów.

„Dyskusja w koalicji może być dość ostra, nie owijajmy w bawełnę. Mogę to powiedzieć bardzo bezpośrednio” – powiedziała minister.

„Przez cztery czy pięć miesięcy kwestionowano każdy nasz krok, który podejmowaliśmy, i, delikatnie mówiąc, nie brakowało teorii spiskowych. W odniesieniu do wszystkich zakupów, wszystkich prac wykonywanych w systemie obrony narodowej, powiedziałbym, że koalicja ma całkiem dobry arsenał, nie wszyscy partnerzy są jednak wielkimi zwolennikami obrony narodowej, armii i naszego kraju” – dodała.

Nie wskazała konkretnych partnerów, ale wątpliwości co do zwiększenia finansowania obrony wyraziła partia „Świt nad Niemnem”.

