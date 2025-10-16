Minister Šakalienė: budżet obronny umożliwia rozwój dywizji do 2030 roku – poprawny?

Premier Inga Ruginienė i minister finansów Kristupas Vaitiekūnas ogłosili w środę, że w przyszłorocznym budżecie obrony narodowej zostanie zaplanowane 5,38% produktu krajowego brutto (PKB), co odpowiada niemal 4,8 miliarda euro.

„Na dzień dzisiejszy, to, co otrzymaliśmy, (…) to zasadniczo budżet systemu obrony narodowej, który w dużej mierze odpowiada projekcji przedstawionej Radzie Obrony Państwa w styczniu. Zostały uwzględnione wszystkie nasze priorytety – od dywizji po niemiecką brygadę” – powiedziała minister ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Zgodnie z jej słowami, proponowane finansowanie pozwala utrzymać obecne zdolności, kontynuować modernizację armii oraz przeprowadzać zakupy związane z rozwojem dywizji.

Minister dodała jednak, że przewidywane środki nie wystarczą na dodatkowe finansowanie, które zapewniłoby lepszą obronę powietrzną przed dronami. Potrzeba ta została zgłoszona latem po kilku incydentach związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

„Ale zobaczymy, ponieważ, jak wszyscy wiecie, w ciągu roku podczas realizacji niektórych zakupów czasami można coś zamienić lub znaleźć oszczędności. Ale zasadniczo jest to budżet, z którym można iść naprzód” – powiedziała minister Šakalienė. „To było moim celem, celem całego naszego zespołu, aby nie zatrzymały się kluczowe prace w obszarze naszej obrony” – dodała.

Zgodnie z D. Šakalienė, w 2026 roku zapotrzebowanie na finansowanie obrony, mając na uwadze zwiększone potrzeby w zakresie obrony powietrznej, wynosiło 5,76% PKB.

„To, że teraz w tym etapie negocjacyjnym mamy 5,38% PKB (…) zasadniczo zaspokaja to zapotrzebowanie i pozwala na kontynuowanie najważniejszych projektów bez istotnych trudności” – stwierdziła minister ochrony kraju Litwy.

„Dyskusja w koalicji może być dość ostra”

Wcześniej tego samego dnia Inga Ruginienė powiedziała, że środki są przydzielane zgodnie z potrzebami Ministerstwa Obrony Narodowej, ale uwzględnią one również fundusze na projekty o podwójnym przeznaczeniu, takie jak drogi prowadzące do poligonów wojskowych.

To wywołało niepokój części polityków i przedstawicieli biznesu, którzy obawiają się, że finansowanie obrony jest sztucznie zawyżane, a pieniędzy na rozwój armii może zabraknąć.

Redakcja ZW.LT przypomina, że na początku bieżącego roku powołana przez kraj i dowództwo sił zbrojnych Rada Obrony Państwa postanowiła, że w latach 2026-2030 na obronę narodową zostanie przeznaczone 5-6% PKB.

Taka potrzeba finansowania była uzasadniona dążeniem do przyjęcia niemieckiej brygady do 2027 roku i pełnego rozwoju litewskiej dywizji wojskowej do 2030 roku.

Przewidywany przyszłoroczny budżet obronny zostanie omówiony przez rząd w czwartek, a w Sejmie przedstawiony w przyszły wtorek.

D. Šakalienė prognozowała, że temat budżetu obrony w trakcie rozpatrywania projektu w parlamencie będzie przedmiotem gorącej debaty nawet wśród koalicjantów.

„Dyskusja w koalicji może być dość ostra, nie owijajmy w bawełnę. Mogę to powiedzieć bardzo bezpośrednio” – powiedziała minister. „Przez cztery czy pięć miesięcy kwestionowano każdy nasz krok, który podejmowaliśmy, i, delikatnie mówiąc, nie brakowało teorii spiskowych. W odniesieniu do wszystkich zakupów, wszystkich prac wykonywanych w systemie obrony narodowej, powiedziałbym, że koalicja ma całkiem dobry arsenał, nie wszyscy partnerzy są jednak wielkimi zwolennikami obrony narodowej, armii i naszego kraju” – dodała.

Nie wskazała konkretnych partnerów, ale wątpliwości co do zwiększenia finansowania obrony wyraziła partia „Świt nad Niemnem”.