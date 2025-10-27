Minister Budrys: problem balonów przemytniczych trwa, ale środki ostrożności w lotnictwie zostały zaostrzone

„Jedna rzecz, którą warto podkreślić, to fakt, że ta sytuacja nie jest nowa, nie wczoraj po raz pierwszy wypuściliśmy te balony” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys po spotkaniu z frakcją konserwatystów w parlamencie w poniedziałek. „One się powtarzają i powtarzają. Nowe jest to, że skutki stały się poważniejsze, ponieważ cywilna aviacja podniosła poprzeczkę środków bezpieczeństwa, przez co odczuwamy te konsekwencje na lotniskach. Ale to, że one nadal latają, to jest problem, który trwa od dawna” – dodał.

Według Budrysa, „podniesioną poprzeczkę” środków bezpieczeństwa spowodowały decyzje spółki nadzorującej przestrzeń powietrzą „Oro navigacijos”.

„Na dzień dzisiejszy nie mamy ich więcej niż przed rokiem. Chciałbym powiedzieć, że sytuacja była podobna, analogiczna – zarówno pod względem miejsca, w którym one lądowały, jak i trasy ich lotu, kierunku i wiatru” – powiedział minister K. Budrys. „Dlatego sugerowanie różnych rozwiązań, jak może wy próbować to, a może to, to moja obowiązek przypomnieć, że wcześniej rozważano już różne opcje, niektóre były testowane. Weźmy z tego lekcje i idźmy do przodu konstruktywnie. A teraz udawanie, że to pierwszy raz widzimy w Litwie, jest co najmniej nieuczciwe” – dodał.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu z powodu kontrabandowych balonów meteorologicznych z Białorusi, cztery razy zamykano lotniska w Litwie, co wpłynęło na łącznie ponad 140 lotów i ponad 20 tysięcy pasażerów.

Kęstutis Budrys: najskuteczniejszym środkiem przeciwko reżimowi jest ograniczenie przekraczania granicy

Szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys, stwierdził, że jednym z najskuteczniejszych środków, które mogą mieć wpływ na reżim Alaksandra Łukaszenki, jest ograniczenie przekraczania granicy, szczególnie w koordynacji z państwami regionu.

„To przekraczanie granicy, szczególnie synchronizowane z państwami regionu, jest tą właściwą środką” – powiedział K. Budrys.

Jego zdaniem, kwestia tranzytu przez Kaliningrad nie jest bezpośrednio związana z działaniami reżimu, a raczej daje jedynie „pośrednie korzyści Białorusi, transportując towary jej kolejami”.

Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył, że decyzja o zamknięciu punktów kontrolnych na granicy w Medininkach i Szalczyninkach obowiązuje do podjęcia dalszych decyzji przez rząd podczas posiedzenia w środę.

W tym samym czasie K. Budrys ma nadzieję, że zostaną rozważone „inne” środki sankcyjne, których jednak nie sprecyzował.

„Mamy konkretne i sprawdzone środki nacisku. Są to dodatkowe sankcje wobec reżimu oraz ograniczenie jego działań. Możemy je stosować zarówno symetrycznie, w odpowiedzi na to, co zostało zrobione, jak i asymetrycznie, ograniczając reżimowi możliwość dalszego funkcjonowania i nękania naszej przestrzeni powietrznej” – powiedział minister.

Podkreślił także, że pozwolenie na balony przemytnicze z Białorusi nie jest tylko problemem międzynarodowego zorganizowanego przestępczości, ale stanowi zagrożenie dla krytycznej infrastruktury Litwy.

„Widzimy warunki, w jakich ta działalność się odbywa, oraz brak działań ze strony reżimu i jego instytucji, aby ją powstrzymać. Widzimy też działania, które musimy podjąć za pomocą narzędzi dyplomatycznych, by zmobilizować naszych partnerów i sojuszników i wywrzeć presję na Białoruś, aby zakończyła tę hybrydową działalność” – dodał K. Budrys.

Opozycja: ograniczenie tranzytu przez Kaliningrad jest efektywne, ale nierealne

Lider opozycyjnych konserwatystów, były minister obrony narodowej, Laurynas Kasčiūnas, stwierdził, że poruszanie kwestii ograniczenia tranzytu przez Kaliningrad jest sygnałem, że problem kontrabandą balonową jest poważny i należy go rozwiązać.

„Jeśli rozważamy nawet takie pytanie, oparte na międzynarodowych umowach… sprawy tranzytowe nie są tylko dwustronne, myślę, że podnosimy poprzeczkę, wysyłając sygnał, że wszyscy się koncentrujemy na rozwiązaniu tego problemu. Czy to może być realne? Mam wątpliwości” – powiedział L. Kasčiūnas.

Zamknięcie kilku punktów kontrolnych na granicy z Białorusią nazwał dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem, że będzie to decyzja długoterminowa.

L. Kasčiūnas oraz była premier Ingrida Šimonytė zaznaczyli, że po tym, jak zaczęto rejestrować przemycane balony z Białorusi, rząd konserwatystów próbował wprowadzić środki, które miałyby uniemożliwić ich wykorzystanie, jednak socjaldemokraci tego nie kontynuowali.

„Teraz, gdy mamy problem, po dziesięciu miesiącach nie stworzono żadnego planu, teraz próbujemy sobie przypomnieć, co robiliśmy rok temu. Możemy tak robić, ale staramy się być rzeczowi” – dodał lider konserwatystów. „Jesteśmy bardziej ukierunkowani na rozwiązanie problemu niż na szukanie winnych. Zarządzanie przez K. Budrysa przypomina pracę komentatora politycznego. On ocenia sytuację, globalne procesy, kogoś chwali, kogoś krytykuje, ale nie widzę żadnych konkretnych decyzji i efektów” – zaznaczył.

Według polityka, istnieją techniczne możliwości neutralizacji balonów przemytniczych latających na dużych wysokościach, bez uszkodzenia mieszkańców, ich mienia, z wykorzystaniem małej aviacji i dronów.

Zdaniem I. Šimonytė, twierdzenie, że problem jest taki sam, jak za czasów jej rządu, jest „zbyt mocne”.

„Kiedy jeden balon wylądował kiedyś na lotnisku, rząd natychmiast zaczął szukać rozwiązań technicznych, blokować karty SIM i wprowadzać inne środki. Ale kadencja rządu się skończyła, potem, wydaje się, że obecny rząd po prostu czekał na wiatr, który znów przyniesie tę samą sytuację, i nic nie zostało zrobione” – dodała była premier.

Zaznaczyła również, że nie było żadnych politycznych poleceń, aby nie wstrzymywać działalności lotniska, a inna reakcja wynikała z faktu, że balony były rejestrowane dalej od lotnisk.