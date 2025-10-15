Minister Budrys: Europa powinna skoncentrować się na wzmacnianiu obronności

Minister podkreślił, że eskalacja ze strony Rosji oraz powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE wskazują na konieczność podjęcia działań odwetowych, które pomogą odstraszyć Rosję od takich działań w przyszłości.

„Wzmacnianie zdolności obronnych Europy, realizując decyzję NATO o przeznaczeniu 5% PKB na cele obronne, musi być głównym priorytetem Europy. Europa musi jednoznacznie pokazać, że traktuje swoją obronę i bezpieczeństwo poważnie oraz jest zdecydowana realizować związane z tym decyzje” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys „Dla Litwy ważne jest również, aby w UE dostrzegano kolektywną konieczność większej uwagi na bezpieczeństwo i wzmocnienie obrony państw członkowskich mających granice z Rosją i Białorusią” – dodał.

Według K. Budrysa, konieczne jest również zaostrzenie sankcji wobec Rosji w ramach 19. pakietu sankcji UE, zablokowanie działań szarej floty rosyjskiej oraz wzmocnienie wsparcia finansowego i militarnego dla Ukrainy.

Spotkanie, które tradycyjnie odbywa się dwa razy w roku na inicjatywę państwa przewodniczącego Radzie UE, zostało zorganizowane tym razem z inicjatywy ambasador Danii, Grete Sillasen.

Dania sprawuje przewodnictwo w Radzie UE od 1 lipca do 31 grudnia.