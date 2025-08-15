Miniona doba bez prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią

Dla porównania, w czwartek łotewscy pogranicznicy zawrócili 68 migrantów, a w środę funkcjonariusze w Polsce nie wpuścili 146 osób, które próbowały dostać się do kraju wbrew przepisom.

Od początku roku na Litwę nie wpuszczono łącznie 1002 migrantów. W całym 2024 roku próby przekroczenia granicy w miejscach niedozwolonych odnotowano tyle samo razy.

Fala migracyjna na wschodnie granice Unii Europejskiej z Białorusią rozpoczęła się w 2021 roku. Państwa Zachodu oskarżają reżim w Mińsku o celowe organizowanie tego procederu.