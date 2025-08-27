Miniona doba bez prób nielegalnego przekroczenia granicy litewsko-białoruskiej

Dla porównania, łotewscy pogranicznicy we wtorek zawrócili 15 migrantów, natomiast polskie służby w poniedziałek nie wpuściły aż 254 cudzoziemców.

Od początku 2025 roku do Litwy nie wpuszczono 1065 migrantów. W całym ubiegłym roku próby nielegalnego przedostania się z Białorusi odnotowano 1002 razy.

Przypomnijmy, że fala migracyjna z Białorusi do państw Unii Europejskiej nasiliła się w 2021 roku. Kraje Zachodu oskarżają reżim Aleksandra Łukaszenki o zorganizowanie kryzysu migracyjnego w ramach presji politycznej na UE.

Od tamtej pory litewscy pogranicznicy uniemożliwili przedostanie się na terytorium kraju blisko 24 tys. nielegalnych migrantów.