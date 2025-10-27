Matulionis: broń palna nie wystarcza

Matulionis oświadczył, że sytuacja ma charakter kryzysowy:

„Jesteśmy w kryzysie i jest on poważny. To nie tylko sprawa rządu – wymaga wspólnej mobilizacji, aby rozwiązać ten problem”.

Wskazał jednocześnie, że wykorzystywanie balonów do przerzutu kontrabandy to coraz wyraźniej działanie hybrydowe o charakterze psychologicznym – przy czym może mu równolegle towarzyszyć faktyczne wprowadzanie nielegalnych towarów na terytorium Litwy.

Do zaostrzenia tonu władz doszło po tym, jak w minionym tygodniu z powodu meteorologicznych balonów używanych do przewozu kontrabandowych wyrobów tytoniowych czterokrotnie zamknięto litewskie porty lotnicze, co łącznie dotknęło ponad 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów. Jak informowano, w niedzielę wieczorem w związku z kolejną falą takich obiektów ponownie zamknięto przejścia graniczne w Solecznikach i w Miednikach. Kwestia długości obowiązywania tych ograniczeń ma zostać rozstrzygnięta przez Komisję Bezpieczeństwa Narodowego.

We wtorek podobne tematy zostaną omówione także podczas międzyinstytucyjnego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Według Kancelarii Prezydenta należy rozważyć długoterminowe zamknięcie granicy z Białorusią oraz ograniczenie tranzytu do obwodu królewieckiego.

„Bardzo liczę, że będzie wola polityczna, by zamknąć przejścia graniczne na dłuższy czas. Wracam też do kwestii kolejowego punktu przejścia” – powiedział Matulionis, zastrzegając, że nie chodzi o całkowite wstrzymanie tranzytu, lecz o możliwe ograniczenia przewozu białoruskich ładunków do Królewca.

Jeżeli temat ten będzie rozpatrywany – dodał – stanie się to na końcu procesu decyzyjnego.

Przypomnijmy: w listopadzie ubiegłego roku Sejm przyjął poprawki, które pozwalają służbom zestrzeliwać meteorologiczne balony, drony i inne obiekty latające z użyciem broni palnej, a w styczniu rząd zezwolił na wykorzystanie specjalnej amunicji i pocisków. Politycy i funkcjonariusze zwracają jednak uwagę, że broń palna bywa nieskuteczna, gdy cele poruszają się wysoko lub z dużą prędkością – stąd potrzeba nowych narzędzi.

Z danych Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że minionej nocy radary monitorujące litewską przestrzeń powietrzną zarejestrowały 66 obiektów lecących z kierunku Białorusi – około dwukrotnie więcej niż poprzedniej nocy. Do tej pory odnaleziono jeden balon z ostatniej fali; pozostałych wciąż się poszukuje.