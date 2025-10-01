Macron nie wyklucza zestrzelenia rosyjskich samolotów w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej

„Zgodnie z doktryną strategicznej dwuznaczności mogę powiedzieć, że nic nie jest wykluczone” – powiedział prezydent Francji, Emmanuel Macron w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, zapytany, czy zgodziłby się na zestrzelenie rosyjskiego myśliwca, który bez pozwolenia wszedłby do europejskiej przestrzeni powietrznej.

W ubiegłym tygodniu, po oskarżeniu Rosji o ataki dronami na państwa członkowskie NATO, Polskę i Rumunię, E. Macron stwierdził, że w przypadku nowych prowokacji ze strony Moskwy odpowiedź Sojuszu powinna być „ostrożniejsza i surowsza”.