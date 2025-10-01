Znad Wilii

Macron nie wyklucza zestrzelenia rosyjskich samolotów w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że nie wyklucza możliwości zestrzelenia rosyjskich samolotów, jeśli naruszą one europejską przestrzeń powietrzną.

zw.lt/PAP/BNS
fot. PAP/EPA/THOMAS TRAASDAHL

„Zgodnie z doktryną strategicznej dwuznaczności mogę powiedzieć, że nic nie jest wykluczone” – powiedział prezydent Francji, Emmanuel Macron w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, zapytany, czy zgodziłby się na zestrzelenie rosyjskiego myśliwca, który bez pozwolenia wszedłby do europejskiej przestrzeni powietrznej.

W ubiegłym tygodniu, po oskarżeniu Rosji o ataki dronami na państwa członkowskie NATO, Polskę i Rumunię, E. Macron stwierdził, że w przypadku nowych prowokacji ze strony Moskwy odpowiedź Sojuszu powinna być „ostrożniejsza i surowsza”.

