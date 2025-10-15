Litwa zwiększy wydatki na obronę do 5,38 proc

Według ministra finansów Kristupasa Vaitiekūnasa, na potrzeby obronne ma trafić niemal 4,8 mld euro. Jak wyjaśnił, cała kwota zostanie ujęta w projekcie przyszłorocznego budżetu, w tym środki pożyczone na potrzeby ogólne państwa.

Premier zaznaczyła, że asygnacje powstaną zgodnie z potrzebami Ministerstwa Ochrony Kraju, lecz obejmą również inwestycje niezwiązane bezpośrednio z rozwojem zdolności bojowych – na przykład drogi dojazdowe do poligonów.

– „Naturalne jest, że po zakupie czołgu trzeba będzie móc się nim przemieszczać w czasie wojny” – mówiła I. Ruginienė.

– „Nie utożsamiajmy obrony wyłącznie z zakupami uzbrojenia. W czasie wojny uruchamia się wiele innych elementów państwa”. – dodała.

Szefowa rządu zapewniła, że planowany poziom finansowania nie zagrozi kluczowym zobowiązaniom Litwy w dziedzinie obronności – rozbudowie dywizji armii oraz realizacji projektów związanych z przyjęciem sojuszników z NATO.

Na początku roku Rada Obrony Państwa (Valstybės gynimo taryba), złożona z najwyższych przedstawicieli władz państwowych i kierownictwa systemu obrony, zarekomendowała, aby w latach 2026–2030 przeznaczać na obronę 5–6 proc. PKB. Uzasadnieniem jest m.in. przyjęcie brygady niemieckiej do 2027 r. oraz pełne rozwinięcie dywizji litewskiej armii do 2030 r.