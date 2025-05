Litwa zwiększa wynagrodzenia żołnierzy – reforma na kwotę 20 mln euro jeszcze w tym roku

Jak podkreśla ministerstwo, zmiany mają zwiększyć atrakcyjność zawodowej służby wojskowej i przyczynić się do szybszego wzmocnienia potencjału Sił Zbrojnych Litwy, w tym szczególnie odbudowywanej I Dywizji Narodowej.

– „Litwa nie tylko intensyfikuje zbrojenia, ale i rozwija strukturę personalną armii. Aby utrzymać obecnych żołnierzy i przyciągnąć nowych, potrzebujemy odpowiednich bodźców – konkurujemy bowiem o wysoko wykwalifikowane kadry na całym rynku pracy” – mówi minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė.

Wyższe pensje i dodatki

W ramach zmian planowane jest m.in. podniesienie współczynników płac o 7 proc., zwiększenie dodatków za udział w ćwiczeniach polowych (z 0,37 do 0,8 bazowej stawki) oraz za udział w operacjach specjalnych (z 0,37 do 0,57). Pojawią się też nowe dodatki – np. za bezpośredni nadzór nad przestrzenią powietrzną kraju, obsługę uzbrojenia i pełnienie dyżuru bojowego.

Szczególne wsparcie przewidziano dla wojskowych służb rozpoznawczych – żołnierze pełniący służbę wywiadowczą otrzymają dodatki i gwarancje społeczne zrównane z innymi żołnierzami zawodowymi. Zaplanowano również wypłaty za każdy pięcioletni okres służby, w zależności od oceny pracy.

Zmiany mają objąć także zasady przenoszenia do rezerwy – wiek ten ma wzrosnąć z 60 do 65 lat. Minister będzie mógł także, w razie potrzeby, przedłużyć zawodową służbę żołnierzowi o maksymalnie cztery lata.

Koszt reformy – 20 mln euro w 2025 roku

Ministerstwo planuje na realizację zmian przeznaczyć w tym roku ok. 20 mln euro.

– „Zamierzamy również intensyfikować szkolenia rezerwy, opierając się na doświadczeniach Finlandii i Izraela” – dodała D. Šakalienė.

20 tysięcy żołnierzy do 2038 roku

Jak wcześniej zapowiedziała Rada Obrony Państwa, Litwa planuje do 2038 roku zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych do 20 tys. Największy wzrost ma dotyczyć podoficerów i szeregowych, ale zwiększona zostanie też liczba ochotników i rezerwistów.

W 2025 roku do zasadniczej służby wojskowej planuje się powołać 3 865 młodych mężczyzn z listy ponad 25 tysięcy osób objętych obowiązkiem służby wojskowej.

Budowa I Dywizji Narodowej, zakup nowoczesnego uzbrojenia i przygotowania do przyjęcia niemieckiej brygady sprawiają, że Litwa planuje do 2030 roku przeznaczyć dodatkowe 12–13 mld euro na obronność, co mogłoby zwiększyć wydatki na ten cel do 5–6 proc. PKB.