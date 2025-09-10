Litwa zwiększa wydatki na obronę nieba do niemal 2 mld euro

– „Część umów podpiszemy w tym miesiącu: dotyczą one krótkiego zasięgu mobilnych radarów, radarów pasywnych, określonych środków bojowych oraz dodatkowych mobilnych systemów zwalczania dronów” – powiedziała szef resortu.

Jak podkreśliła, Litwa dwuipółkrotnie zwiększyła skalę planowanych zakupów w obszarze obrony powietrznej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

– „Zaplanowano zakupy za ponad 700 mln euro, obecnie mamy niemal 2 mld euro zaplanowanych wydatków na obronę powietrzną” – wskazała Šakalienė.

Po serii naruszeń litewskiej przestrzeni powietrznej państwo wzmocniło monitoring nieba, rozlokowało przy granicy mobilne grupy obrony powietrznej, a także zmieniło algorytm wymiany informacji między służbami i podejmowania decyzji – poinformowała minister. Równocześnie rząd w trybie pilnym rozpatrzy przygotowane przez Ministerstwo Ochrony Kraju nowelizacje ustaw, które mają umożliwić szybsze i prostsze użycie siły militarnej wobec dronów stwarzających zagrożenie.