Litwa zaostrza politykę migracyjną

Doradca nie wskazał konkretnych środków ani problemów, jednak w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja o rosyjskojęzycznych imigrantach.

Dane: spadek liczby Rosjan i Białorusinów, stabilnie wysoka obecność Ukraińców

Według Departamentu Migracji, na Litwie mieszka obecnie – na podstawie różnych danych – około 52 tys. obywateli Białorusi, 14 tys. obywateli Rosji oraz 76 tys. obywateli Ukrainy. Liczba Rosjan i Białorusinów maleje.

Kandydat na szefa MSW Władysław Kondratowicz podkreślił, że na Litwie przebywa około 200 tys. cudzoziemców, a w ostatnim czasie ich liczba spadła, co wiąże się z bardziej rygorystyczną kontrolą migracyjną.

– „Tego poziomu kontroli nie będziemy zmniejszać” – zaznaczył.

Zapowiadane działania: weryfikacja studentów, katalog krajów, uszczelnienie procedur

Kondratowicz zapowiedział szerszą współpracę z uczelniami, aby sprawdzić, czy cudzoziemcy przyjeżdżający na Litwę na podstawie studiów faktycznie studiują, czy też zapisali się fikcyjnie. Dodał, że resort w porozumieniu z MSZ i innymi instytucjami konsultował, z jakich państw obywatele byliby dla Litwy kulturowo akceptowalni.

Ministerstwo – mówił – doskonali sieć przyjmowania wniosków.

– „Tam, gdzie widzimy, że naruszenia przepisów migracyjnych nie maleją, lecz rosną, ograniczamy możliwość składania wniosków” – wyjaśnił.

Granica z Białorusią: kontynuacja zawracania nielegalnych migrantów

Szef resortu zapowiedział kontynuację polityki zawracania nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią.