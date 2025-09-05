Litwa zaostrza politykę migracyjną

Doradca nie wskazał konkretnych środków ani problemów, jednak w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja o rosyjskojęzycznych imigrantach.
Dane: spadek liczby Rosjan i Białorusinów, stabilnie wysoka obecność Ukraińców
Według Departamentu Migracji, na Litwie mieszka obecnie – na podstawie różnych danych – około 52 tys. obywateli Białorusi, 14 tys. obywateli Rosji oraz 76 tys. obywateli Ukrainy. Liczba Rosjan i Białorusinów maleje.
Kandydat na szefa MSW Władysław Kondratowicz podkreślił, że na Litwie przebywa około 200 tys. cudzoziemców, a w ostatnim czasie ich liczba spadła, co wiąże się z bardziej rygorystyczną kontrolą migracyjną.
– „Tego poziomu kontroli nie będziemy zmniejszać” – zaznaczył.
Zapowiadane działania: weryfikacja studentów, katalog krajów, uszczelnienie procedur
Kondratowicz zapowiedział szerszą współpracę z uczelniami, aby sprawdzić, czy cudzoziemcy przyjeżdżający na Litwę na podstawie studiów faktycznie studiują, czy też zapisali się fikcyjnie. Dodał, że resort w porozumieniu z MSZ i innymi instytucjami konsultował, z jakich państw obywatele byliby dla Litwy kulturowo akceptowalni.
Ministerstwo – mówił – doskonali sieć przyjmowania wniosków.
– „Tam, gdzie widzimy, że naruszenia przepisów migracyjnych nie maleją, lecz rosną, ograniczamy możliwość składania wniosków” – wyjaśnił.
Granica z Białorusią: kontynuacja zawracania nielegalnych migrantów
Szef resortu zapowiedział kontynuację polityki zawracania nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią.
– „Nie widzę żadnych przesłanek, by z tej praktyki zrezygnować. Straż graniczna i zespół polityczny są nastawieni na kontynuację tak długo, jak będzie to konieczne” – powiedział, wskazując na nasilenie napływu w ostatnim czasie.