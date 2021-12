Litwa zaktualizowała strategię bezpieczeństwa narodowego

Strategię poparło 100 deputowanych w 141-osobowym parlamencie. Jako powód aktualizacji dokumentu strategicznego stworzonego w 2017 r. podano „coraz trudniejsze do przewidzenia procesy globalne i regionalne”.

Litewski minister obrony Arvydas Anušauskas w swojej wypowiedzi podkreślił zagrożenie, jakie dla zachodnich systemów demokratycznych stanowią coraz bardziej agresywne reżimy autorytarne:

– Państwa autorytarne stawiają przed demokracjami zachodnimi nowe wyzwania – powiedział.

Zatwierdzony przez Sejm dokument wyróżnia trzy priorytety i filary strategii bezpieczeństwa – zwiększenie wydatków na obronę narodową, zwiększenie odporności państwa i społeczeństwa na zagrożenia zewnętrzne oraz konfigurowanie systemu międzynarodowego zgodnie z interesami Litwy.

Dla realizacji tych postulatów Litwa będzie dążyła do zacieśnienia relacji z czołowymi państwami Zachodu – USA, Niemcami i Wielką Brytanią – oraz zintensyfikuje współpracę regionalną poprzez wzmocnienie stosunków z Polską, Łotwą i Estonią.

Przewidziane w dokumencie kroki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa Litwy obejmują inwestycje w sprzęt high-tech do ochrony granicy państwowej. W sferze gospodarczej strategia kładzie nacisk na opracowanie środków zachęcających litewskich przedsiębiorców do powstrzymania się od eksportu do krajów autorytarnych.

Na podst. BNS/ Belsat/ PAP