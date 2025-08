Litwa wzywa sojuszników NATO do rozmieszczenia systemów antydronowych

„Jedną z rzeczy, o którą będziemy się zwracać, jest także rozmowa na temat rozmieszczenia na naszym terytorium dodatkowych – nawet eksperymentalnych – zdolności, by przetestować, jak mogłyby działać w zmieniających się warunkach” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że szefowie resortów wystosowali wspólny list do sekretarza generalnego NATO Marka Rutte.

Minister: celem są tańsze, eksperymentalne środki neutralizacji

Jak podkreśliła D. Šakalienė, sojusznicy z NATO są zachęcani do wykorzystywania na Litwie nowych typów broni do neutralizacji dronów – tańszych, obecnie rozwijanych i już stosowanych w niektórych krajach, które do tej pory nie były używane jako podstawowe narzędzia do ich zwalczania.

„Chcę powiedzieć wprost – chcemy, by sojusznicy wykorzystali tę trudną sytuację jako okazję do szkolenia nowo formowanych, eksperymentalnych zdolności” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju. „Bo jedną z rzeczy, które są bardzo ważne również dla naszych głównych partnerów, jak Stany Zjednoczone, są ćwiczenia i szkolenia” – dodała.

Zdaniem D. Šakalienė, sojusznicy doceniają możliwość ćwiczeń w warunkach realistycznego zagrożenia, a Litwa może im to zapewnić.

Według niej, partnerzy są zachęcani do rozmieszczenia zarówno środków wykrywania, jak i neutralizacji dronów – temat ten będzie poruszany zarówno na forum NATO, jak i w formatach dwustronnych.

„Obecnie wiadomo, że testowane są różne metody, środki i rodzaje broni. Chcemy więc zachęcić partnerów do rozmieszczenia tych zdolności właśnie tutaj – zarówno dotyczących wykrywania, jak i neutralizacji dronów” – powiedziała Šakalienė. „Ponieważ podobne incydenty prawdopodobnie będą się powtarzać, dopóki trwa wojna Rosji przeciwko Ukrainie, musimy podjąć dodatkowe środki” – zaznaczyła.

Szef litewskiej dyplomacji: prosimy NATO o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej

Jak poinformował szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys, po otrzymaniu wstępnych wyników śledztwa wskazujących, że w dronie „Gerbera”, który pod koniec lipca wtargnął z Białorusi i rozbił się na poligonie w Gaižiūnai, znajdowały się materiały wybuchowe, poinformował o tym sojuszników z NATO.

„Zwróciłem uwagę, że to nie tylko litewska przestrzeń powietrzna, nie tylko litewskie bezpieczeństwo – to również przestrzeń powietrzna NATO, bezpieczeństwo NATO i bezpieczeństwo Unii Europejskiej” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Dlatego dodatkowo, co dziś zrobiliśmy wspólnie z minister obrony, to podpisaliśmy list do sekretarza generalnego NATO, zwracając uwagę na ten incydent i prosząc o dodatkowe środki obrony powietrznej” – zaznaczył.

Minister spraw zagranicznych podkreślił, że w tej sytuacji dla sojuszników NATO ważne jest okazanie solidarności.

„To właśnie jest ten moment – i razem z minister apelujemy do sekretarza generalnego Marka Rutte, aby pokazał, że broniony jest nie tylko każdy centymetr terytorium, ale i każdy centymetr przestrzeni powietrznej” – powiedział K. Budrys.

Zaznaczył, że Litwa będzie współpracować z sojusznikami zarówno przy poszukiwaniu wspólnych technicznych rozwiązań w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej, jak i dyplomatycznych środków nacisku na Rosję, by usunąć główną przyczynę incydentów – trwające działania wojenne w Ukrainie.

Redakcja ZW.LT przypomina, że prokurator generalna Nida Grunskienė we wtorek poinformowała, że w dronie, który spadł na poligonie w Gaižiūnai – przypuszczalnie był to model „Gerbera” – znajdował się ładunek wybuchowy, który na miejscu zneutralizowali specjaliści wojskowi.

Według danych wojska, w dronie znajdowało się 2 kilogramy materiału wybuchowego.

Wspomniany dron wleciał na Litwę w poniedziałek rano, a funkcjonariusze znaleźli go w piątek na poligonie w rejonie Janowa.

Był to już drugi w ciągu miesiąca przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Litwy przez drona z Białorusi. 10 lipca również wtargnął bezzałogowiec typu „Gerbera”.

Przedstawiciele wojska skłaniają się ku wersji, że oba drony trafiły na Litwę, gdy Rosja kierowała je w stronę Ukrainy, a ich trajektoria została zakłócona przez ukraińskie środki walki elektronicznej. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że analizowane są także inne możliwe scenariusze.