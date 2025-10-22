Litwa wprowadza surowsze kary za przemyt kontrabandy balonami

„Nasze służby ścigania podejmują wszystkie niezbędne i kompleksowe środki, aby ta przestępcza działalność została dokładnie zbadana, a odpowiedzialni za nią zostali pociągnięci do odpowiedzialności. W walce z kontrabandą transportowaną drogą powietrzną aktywnie wzmacniamy służby wywiadowcze, inicjujemy niezbędne zmiany w przepisach, aby wprowadzić surowsze kary. Państwo jest gotowe działać zdecydowanie i skoordynowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo narodowe” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało i przekazało do międzyinstytucjonalnych konsultacji projekt zmian w Kodeksie Karnym, który przewiduje odpowiedzialność za zagrożenia dla cywilnej aviacji (które obecnie nie są przewidziane) oraz zaostrzenie odpowiedzialności za przemyt drogą powietrzną (tj. niebezpieczniejszymi metodami).

W projekcie zmiany Kodeksu Karnego zaproponowano rozszerzenie stosowania odpowiedzialności karnej za nielegalne posiadanie akcyzowych towarów o niskiej wartości (do 150 MGL) w przypadku, gdy do transportu używane są statki powietrzne (drony) lub balony meteorologiczne, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Projekt ustawy proponuje również wprowadzenie odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad używania statków powietrznych, jeżeli w wyniku tego doszło do niebezpiecznego incydentu lub wypadku, lub jeśli zakłócono działalność portów lotniczych czy ruchu powietrznego.

W ostatnich miesiącach wzmacniane są środki wywiadowcze służb, mające na celu identyfikację organizatorów przemytu. Wszystkie przypadki przemytu powietrznego (balonami, bezzałogowymi statkami powietrznymi, dronami itp.) są traktowane jako zorganizowana działalność przestępcza.

W okresie od stycznia do września 2025 roku cztery piąte (80,1%) papierosów przemycanych z Białorusi na Litwę zostały dostarczone drogą powietrzną – przy użyciu balonów powietrznych lub innych bezzałogowych statków powietrznych.

W tym roku zatrzymano ponad 1,1 miliona paczek papierosów przemycanych drogą powietrzną, z czego około 800 tysięcy paczek dostarczono balonami powietrznymi.

W tym roku całkowita aktywność dronów (174) jest znacznie niższa niż w 2024 roku (839), jednak skuteczność ich przechwytywania wzrosła. Z kolei liczba przypadków wykrycia meteorologicznych balonów w 2025 roku (557) jest ponad dwukrotnie wyższa niż w 2024 roku (226).