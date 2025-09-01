Litwa wnioskuje o 8 mld euro z programu SAFE na wojsko i granice

Prezydent Gitanas Nausėda wyjaśnił, że wnioskowane środki sfinansują zarówno wzmocnienie litewskich sił zbrojnych, jak i ochrony granic.

„Zagrożenia są realne: wrogie drony bojowe, ataki hybrydowe i stała presja nielegalnej migracji na nasze granice. Narzędzie SAFE pozwala nam reagować. Litewskie potrzeby sięgają 8 mld euro – to inwestycje, które wzmocnią naszą obronę, usztywnią Bałtycką Linię Obrony i wesprą Ukrainę” – powiedział.

Z tej kwoty ok. 7 mld euro miałoby zostać przeznaczone na budowę/wyposażenie dywizji armii litewskiej, a 1 mld euro – na wzmocnienie granic z Rosją i Białorusią, w tym rozwój Bałtyckiej Linii Obrony.

Według Ministerstwa Finansów Litwa wskazała w aplikacji przedział pożyczki od 5 mld do 8,76 mld euro.

SAFE w pełni rozdysponowany, wspólne zakupy dla „Wschodniej Tarczy”

Von der Leyen potwierdziła, że wnioski o finansowanie z SAFE złożyło 19 państw członkowskich (w tym Litwa), a cała pula 150 mld euro została w pełni zakontraktowana.

„Cieszy mnie, że trzy państwa bałtyckie i Polska przygotowują wspólny zakup w ramach inicjatywy ‘Tarcza Wchód’” – dodała.

Szefowa KE przypomniała również, że w następnym, siedmioletnim budżecie UE wydatki na zarządzanie migracją i granicami wzrosną trzykrotnie, a dodatkowe środki trafią do państw graniczących z Rosją i Białorusią.

Program SAFE, przygotowany w maju i gwarantowany środkami budżetu centralnego UE, ma pobudzić zakupy uzbrojenia i przyspieszyć wzmacnianie europejskiej obronności. Zawiera surowe wymogi, by większość środków wydawano na sprzęt produkcji unijnej, co ma wzmacniać przemysł obronny Europy. Równolegle UE złagodziła reguły budżetowe, aby ułatwić krajom zwiększanie krajowych nakładów na obronę.

Tour szefowej KE po wschodniej flance

Wizyta von der Leyen na Litwie jest częścią objazdu siedmiu państw UE mających zewnętrzną granicę z Rosją i Białorusią. W piątek odwiedziła Łotwę i Finlandię, w sobotę Estonię, w niedzielę Polskę i Bułgarię, zaś w poniedziałek Litwę, a także Rumunię.