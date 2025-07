Litwa w cieniu zakłóceń GPS. Rekordowy wzrost problemów z sygnałem w czerwcu

„Liczba zgłoszeń może być jeszcze wyższa, ponieważ rejestrujemy nie tylko przypadki zakłóceń, ale również zgłoszenia otrzymane od pilotów” – powiedziała przedstawicielka firmy „Oro Navigacija”, Ingrida Daugirdė.

„Niepokojące liczby”

Według „Oro navigacija”, liczba zgłoszeń o zakłóceniach GPS w czerwcu była o 22 przypadki wyższa niż w ubiegłym roku, kiedy zarejestrowano 46 zgłoszeń od pilotów.

Do października ubiegłego roku firma otrzymywała średnio od 25 do 55 zgłoszeń miesięcznie. Potem ich liczba zaczęła rosnąć: w październiku zarejestrowano 78 przypadków, w listopadzie – 267, a w grudniu – 483. W styczniu br. otrzymano 440 zgłoszeń, co stanowiło 10-krotny wzrost w porównaniu z początkiem 2024 roku. W lutym liczba zgłoszeń wyniosła 359 (14 razy więcej niż w lutym 2024 roku), a w marcu – 315 (5,7 razy więcej niż w marcu ubiegłego roku). Od kwietnia 2025 roku liczba zgłoszeń na temat zakłóceń GPS od pilotów zaczęła ponownie rosnąć.

Minister transportu i komunikacji Litwy, Eugenijus Sabutis w rozmowie z agencją BNS wyraził zaniepokojenie nowymi danymi.

„Liczby są niepokojące, ponieważ zakłócenia występują nie tylko na Litwie, ale także w Łotwie, Estonii, Polsce, Szwecji i Finlandii. Co więcej, nie dotyczą one tylko nawigacji lotniczej. Rozmawiałem z Algiem Lataku, szefem Klaipedyjskiego Portu Morskiego, który powiedział, że podobne zakłócenia występują także w żegludze. Mają oni, podobnie jak piloci, różne systemy. Rozmawiałem także z kolegami z regionu Morza Śródziemnego, gdzie podobne problemy występują zarówno w przypadku statków, jak i samolotów” – stwierdził minister transportu i komunikacji, Eugenijus Sabutis.

Szef resortu transportu i komunikacji dodał, że zakłócone sygnały GPS można zastąpić alternatywnymi rozwiązaniami, które mogą być wprowadzone w całej Unii Europejskiej.

„Są lepsze systemy, ale droższe, dlatego GPS jest tak szeroko stosowany – jest tani i łatwy w użyciu. To byłby duży postęp, jeśli na poziomie UE zaakceptowano by, że te zakłócenia nie znikną, ponieważ Rosja i Białoruś będą nadal działać złośliwie, i podjęto by decyzję, aby w określonych strefach obowiązkowo używać alternatywnych kanałów komunikacyjnych i nawigacyjnych – kiedy widzisz, że GPS zawodzi, przełączasz na coś innego” – dodał minister Sabutis.

Zakłócenia z obszaru Kaliningradzkiego

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Dariusa Kuliešiusa, wiceszefa RRT, w styczniu 2025 roku po raz pierwszy zarejestrowano zakłócenia sygnałów GPS na powierzchni ziemi w zachodniej Litwie, w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim. Zaczęto również odnotowywać wpływ tych zakłóceń na żeglugę w porcie w Kłajpedzie oraz na Morzu Bałtyckim.

„W różnych okresach czasu wzdłuż granicy z Kaliningradem odnotowano również zakłócenia sygnałów telefonii komórkowej. Otrzymujemy także zgłoszenia dotyczące zakłóceń w innych obszarach, gdzie wykorzystywane są usługi nawigacyjne” – powiedział Kuliešius.

Wszystkie zakłócenia GPS, które wystąpiły w 2025 roku na Litwie, pochodzą z terytorium obwodu kaliningradzkiego. Ich wpływ obejmuje nie tylko Litwę, ale także sąsiednie państwa: Łotwę, Estonię, Polskę, Finlandię oraz Morze Bałtyckie.

„Zidentyfikowaliśmy ponad 10 miejsc w obwodzie kaliningradzkim, z których Rosja powoduje te zakłócenia. Okolice Pagėgiai znajdują się blisko jednego z takich źródeł” – dodał przedstawiciel RRT.

Wpływ zakłóceń na ornitologów i inne branże

Ingrida Daugirdė wskazała również, że firma odnotowała w tym roku 16 przypadków, kiedy samoloty musiały krążyć, zanim mogły wylądować. W ośmiu z tych przypadków przyczyną były zakłócenia GPS.

„Zawirowania są dość powszechnym manewrem, mogącym być spowodowanym różnymi czynnikami: problemami technicznymi samolotu, chorymi pasażerami, przeszkodami na lotnisku, wiatrem czy innymi warunkami atmosferycznymi” – zaznaczyła Daugirdė.

Dodała również, że zakłócenia GPS nie stanowią poważnego zagrożenia, ponieważ piloci mogą korzystać z ziemskich systemów nawigacyjnych, które zapewniają dokładne i bezpieczne prowadzenie samolotu.

Zakłócenia GPS stanowią także problem dla ornitologów. Z powodu zakłóceń mają oni trudności w badaniu zachowań ptaków.

„Szukamy gniazd ptaków w lasach, które musimy sprawdzić. Znakujemy je zimą, a wiosną musimy sprawdzić, kto w nich gniazduje, ale przez zakłócenia musimy ponownie szukać gniazd” – powiedział ornitolog z stacji ornitologicznej Ventės Ragas, Vytautas Eigirdas.

Skargi do Komisji Europejskiej

Litwa oraz 13 innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaapelowały do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w celu wzmocnienia międzynarodowej presji na reżimy Rosji i Białorusi, w tym o nałożenie sankcji na osoby i podmioty związane z celowym zakłócaniem sygnałów globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

W liście do Komisji podkreślono, że zakłócenia sygnałów GNSS nie są przypadkowymi incydentami, lecz systematycznymi, powtarzającymi się i celowymi działaniami reżimów Rosji i Białorusi mającymi na celu zakłócenie funkcjonowania infrastruktury regionalnej, zwłaszcza transportu.

„Komisja Europejska już rozumie, że coś się dzieje” – powiedział minister Sabutis.

Dodał, że Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wyraziła zaniepokojenie sytuacją.