Litwa uczestniczy w największych na świecie ćwiczeniach obrony cybernetycznej

Coroczne ćwiczenia stanowią unikalną okazję dla uczestników do trenowania w rzeczywistych warunkach w zakresie odpierania złożonych cyberataków, wzmacniania współpracy między krajami, wymiany wiedzy oraz doskonalenia umiejętności ochrony infrastruktury krytycznej. Podczas ćwiczeń symulowane są różne incydenty, które mogą wpłynąć na takie obszary jak telekomunikacja, energetyka, łączność satelitarna oraz inne kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego sektory. Jednocześnie odbywają się ćwiczenia na poziomie strategicznym, mające na celu sprawdzenie krajowych i międzynarodowych procedur reagowania na kryzysy na arenie międzynarodowej.

„Przez piętnaście lat to wydarzenie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W tym roku w ćwiczeniach biorą udział eksperci z 40 państw, co znacznie wzmacnia bezpieczeństwo krajów, rządów i obywateli. Tylko ćwicząc razem, będziemy mogli opracować wspólne działania obrony cybernetycznej oraz środki reakcji, a także zapewnić terminową wymianę informacji o zagrożeniach, co jest kluczowe w walce z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. To doskonała okazja, by eksperci mogli praktycznie doskonalić swoje umiejętności w obronie infrastruktury krytycznej przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi” – powiedział wiceminister ochrony kraju Litwy, Tomas Godliauskas.

Ćwiczenia „Locked Shields 2025” odbywają się na podstawie hipotetycznej sytuacji między dwoma fikcyjnymi państwami wyspiarskimi na Oceanie Atlantyckim, które były regionalnymi rywalami. Scenariusz tegorocznych ćwiczeń kontynuuje fabułę poprzednich edycji, wprowadzając nowe wyzwania i incydenty cybernetyczne, odzwierciedlające obecne zagrożenia geopolityczne.

W skład litewskiego zespołu wchodzą w tym roku około 150 specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej, Cybernetycznej Służby Obrony Litewskich Sił Zbrojnych, Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Centrum Dowodzenia Techniki Wojskowej, Litewskiego Związku Strzelców oraz przedstawiciele sektora biznesowego i akademickiego. Za formowanie i koordynowanie litewskiego zespołu odpowiedzialne jest Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa przy Ministerstwie Obrony Narodowej.

Międzynarodowe ćwiczenia organizuje NATO Center of Excellence for Cyber Defence, które jest głównym ośrodkiem kompetencyjnym NATO i państw sprzymierzonych w dziedzinie obrony cybernetycznej. Ćwiczenia „Locked Shields” umożliwiają coroczne testowanie zdolności do ochrony kluczowej infrastruktury państwowej w czasie kryzysu, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i współpracy. Litwa bierze udział w tych ćwiczeniach od 2010 roku, wcześniej znane były one jako „Baltic Cyber Shield”.