Litwa tworzy centrum innowacji w obronie i bezpieczeństwie „Vytis”

Minister gospodarki Lukas Savickas wraz z partnerami podpisał umowę o współpracy na rzecz utworzenia centrum. Realizacja projektu ruszy w drugim kwartale 2026 roku, a sam ośrodek rozpocznie działalność w 2028 roku.

„Agresja Rosji na Ukrainę wyraźnie pokazała, że krajowy przemysł obronny musi być przygotowany do szybkiego reagowania na trudne sytuacje. „Vytis” zapewni naszym firmom i naukowcom nowoczesną infrastrukturę, która pozwoli nie tylko tworzyć i testować innowacje, ale także szybko wdrażać je w praktyce” – podkreślił minister gospodarki i innowacji Litwy, Lukas Savickas.

Konsorcjum „Vytis” tworzą obok Ministerstwa Gospodarki i Innowacji: Park Naukowo-Technologiczny w Kaunie („Tech-Park Kaunas”) – inicjator i koordynator projektu, Agencja Innowacji, Dyrekcja Dróg Wodnych, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego, Litewski Związek Strzelców oraz Litewski Instytut Energetyki.

Dyrektor „Tech-Park Kaunas”, Paulius Nezabitauskas, zwrócił uwagę, że dla start-upów, twórców technologii oraz firm poszukujących i rozwijających innowacyjne rozwiązania – od największych po najmniejsze – niezwykle ważne jest posiadanie infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie posiadanego potencjału i kompetencji.

„Stajemy się centralnym ośrodkiem innowacji w dziedzinie technologii obronnych i podwójnego zastosowania na Litwie – zapewniamy dostępność dla całego kraju oraz partnerów nad Bałtykiem. To właśnie taka infrastruktura umożliwi tworzenie rozwiązań odpowiadających potrzebom obronnym Litwy i NATO” – powiedział dyrektor „Tech-Park Kaunas”, Paulius Nezabitauskas.

Centrum „Vytis” będzie specjalizować się w rozwoju systemów dronów działających w powietrzu i na wodzie, technologii wykrywania autonomicznych zagrożeń, małych satelitów wywiadowczych, rozwiązań komunikacji wojskowej oraz mobilnych magazynów energii i systemów zasilania rezerwowego wykorzystywanych w obronności.

Priorytety rozwoju centrum będą ustalane we współpracy z Litewskimi Siłami Zbrojnymi, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju.

W ośrodku powstaną, będą testowane i certyfikowane technologie i produkty obronne oraz dwukierunkowego zastosowania, służące podnoszeniu bezpieczeństwa państwa.