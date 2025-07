Litwa rozwija współpracę z niemieckim przemysłem zbrojeniowym

Minister D. Šakalienė podkreśliła, że Niemcy pozostają jednym z kluczowych partnerów Litwy w dziedzinie obrony – obecnie litewskie zakupy z Niemiec przekraczają 2 miliardy euro. Ponadto rozwijana jest współpraca z niemieckimi firmami przemysłu obronnego na Litwie poprzez rozszerzanie zdolności produkcyjnych i usługowych.

„Strategiczna współpraca naszych państw już teraz zmienia architekturę bezpieczeństwa tego regionu. Zakupy o wartości ponad 2 miliardów euro, relokacja niemieckiej brygady na Litwę i największy projekt infrastruktury wojskowej w historii kraju – to konsekwentne budowanie systemu odstraszania i kolektywnej odpowiedzi, opartego na realnym zrozumieniu zagrożeń. Oprócz tego rozwijamy współpracę przemysłową z niemieckimi firmami Rheinmetall i KNDS na Litwie – to nie tylko wzmacnia nasze możliwości technologiczne, ale także stanowi doskonałą okazję dla Europy do dywersyfikacji, budowy bezpiecznych łańcuchów dostaw oraz realnej interoperacyjności operacyjnej. To partnerstwo staje się praktycznym modelem tego, jak współpraca obronna może przekształcić się w długoterminową siłę militarną Europy” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono również współpracy przemysłowej. Litwa systematycznie rozwija partnerstwo z niemieckimi firmami zbrojeniowymi, dążąc do stworzenia wzajemnie korzystnego ekosystemu przemysłu obronnego. Współpraca z firmą Rheinmetall koncentruje się na stworzeniu pełnego łańcucha produkcji amunicji i materiałów wybuchowych na Litwie. Trwają także rozmowy z KNDS dotyczące utworzenia centrum serwisowego i logistycznego obsługującego zarówno niemieckie, jak i Litewskie Siły Zbrojne.

Rozmowa objęła również postępy we wdrażaniu decyzji o stałym rozmieszczeniu niemieckiej brygady na Litwie. W ciągu niespełna dwóch lat podpisano wspólny plan działań, ratyfikowano dwustronną umowę, a budowa wojskowego miasteczka w Rūdninkai przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowane jest ukończenie najważniejszej infrastruktury – sztabu, centrów serwisowych, koszar, punktu medycznego i stołówki – do końca 2027 roku, a pozostałych obiektów (infrastruktura sportowa, lądowiska dla śmigłowców itp.) – do połowy 2028 roku. Jest to największy projekt rozbudowy infrastruktury wojskowej w historii Litwy, którego łączna wartość wynosi około 2,2 miliarda euro.

Podczas spotkania omówiono również politykę obronną Unii Europejskiej i inicjatywy finansowania. Litwa wspiera takie inicjatywy UE jak ReARM Europe, fundusz SAFE oraz White Paper for European Defence Readiness 2030, podkreślając potrzebę ich szybkiej realizacji. Litewski rząd planuje aktywnie korzystać z tych instrumentów, a także wykorzystać narzędzia elastyczności fiskalnej, aby jeszcze bardziej wzmocnić krajowe zdolności obronne.

W rozmowie oceniono także wyniki szczytu NATO w Hadze. Minister D. Šakalienė zaznaczyła, że silna więź transatlantycka i rosnące zaangażowanie w zwiększanie wydatków na obronność są niezbędne w odpowiedzi na zagrożenia ze strony Rosji. Już w przyszłym roku Litwa planuje przeznaczyć na obronność 5% PKB.

W dyskusji o wsparciu dla Ukrainy minister D. Šakalienė z zadowoleniem przyjęła decyzję Niemiec o przekazaniu Ukrainie systemów Patriot oraz podziękowała za znaczący wkład w fundusz Koalicji ds. Rozminowywania. Minister zapowiedziała również, że Litwa planuje aktywnie uczestniczyć w działaniach Koalicji Chętnych (ang. Coalition of the Willing).