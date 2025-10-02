Litwa przedłuża zakaz lotów w przestrzeni powietrznej przy granicy z Białorusią

Przestrzeń powietrzna została zamknięta 12 sierpnia. Początkowo planowano, że restrykcje będą obowiązywać do października.

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Ochrony Kraju, część przestrzeni powietrznej przy granicy została zamknięta ze względu na sytuację bezpieczeństwa i potencjalne zagrożenia dla społeczeństwa, zwłaszcza ryzyko dla lotnictwa cywilnego związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez drony.

Szefowa resortu ochrony kraju Dovilė Šakalienė w rozmowie z agencją BNS powiedziała, że przestrzeń powietrzna pozostanie zamknięta, dopóki nie zostaną dostosowane zmiany w przepisach prawnych, które dają dowódcy armii prawo do zamykania wymaganych stref.

„Wciąż wykonywane są pewne prace legislacyjne oraz praktyczne, związane z tworzeniem sieci, algorytmów i przygotowaniem całego systemu, by działał on sprawnie. Dopóki te prace trwają, przedłużymy obowiązywanie automatycznego zakazu w strefach powietrznych” – wyjaśniła minister Šakalienė. „Część przestrzeni powietrznej pozostanie zamknięta, dopóki nie uporządkujemy wszystkich prac praktycznych, a wtedy będziemy mogli dokładnie i precyzyjnie zamykać strefy, które musimy, wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować, być może na bardzo krótki czas” – dodała.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu Sejm zatwierdził zmiany w przepisach, które pozwalają armii szybciej i łatwiej neutralizować drony stanowiące zagrożenie dla litewskiej przestrzeni powietrznej, a w razie potrzeby – składać wnioski do dostawcy usług ruchu lotniczego o natychmiastowe ograniczenie lotów w określonych strefach.

Zmiany w przepisach wprowadzono po incydencie z tego lata, kiedy na Litwę przyleciały dwa rosyjskie drony „Gerbera”, z których jeden był wyposażony w ładunki wybuchowe.