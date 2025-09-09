Pałac Prezydencki: Litwa planuje wzmocnić obronę przed dronami – decyzja we wrześniu

„Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, (…) podczas posiedzenia Rady Obrony Państwa, które odbędzie się 29 września, omówimy potrzeby i zatwierdzimy pewne przesunięcia budżetowe, aby tej kwestii poświęcono należytą uwagę w najbliższym czasie” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział doradca prezydenta Litwy, Deividas Matulionis.

Redakcja ZW.LT przypomina, że litewscy urzędnicy omawiali potrzebę wzmocnienia systemów wykrywania statków powietrznych oraz środków walki z nimi – zarówno za pomocą technologii walki elektronicznej, jak i środków kinetycznych.

Latem w litewską przestrzeń powietrzną wtargnęły dwa rosyjskie drony typu „Gerbera”, z których jeden miał na pokładzie kilka kilogramów materiałów wybuchowych.

W związku z incydentami prowadzone są postępowania przygotowawcze. Litewskie Siły Zbrojne twierdzą, że wspomniane drony najprawdopodobniej były przeznaczone do ataku na Ukrainę, lecz zostały zakłócone za pomocą systemów walki elektronicznej.