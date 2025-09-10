Litwa otrzyma unijne wsparcie w wysokości 6,3 miliarda euro na obronność

Wielkość całkowitego wsparcia finansowego dla wszystkich państw członkowskich UE na wzmocnienie gotowości obronnej została zatwierdzona przez KE na poziomie 150 miliardów euro.

„Ten ważny krok w ramach programu Europejskiego Instrumentu Działań Bezpieczeństwa (SAFE) ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych UE oraz pomoc państwom członkowskim w usuwaniu krytycznych luk obronnych, a także wspólne zakupy sprzętu obronnego” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacjami, do końca listopada państwa członkowskie UE muszą przygotować krajowe plany inwestycyjne dotyczące wykorzystania pomocy finansowej. Komisja oceni te plany, aby pierwsze wypłaty mogły nastąpić na początku 2026 roku.

„Dziś podjęta decyzja pokazuje zaangażowanie Unii Europejskiej w współpracę w dziedzinie obronności i jej determinację w inwestowaniu w bezpieczniejszą przyszłość. W ramach realizacji dalszych etapów programu SAFE pomożemy państwom członkowskim w zwiększaniu zdolności obronnych zgodnie z ich krajowymi i NATO-wskimi priorytetami” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za suwerenność technologiczną, bezpieczeństwo i demokrację, Henna Virkkunen.

Wspólna obrona i wsparcie dla Ukrainy

Komisarz KE odpowiedzialny za obronność i kosmos, Andrius Kubilius, podkreślił, że ta znacząca kwota pomoże odstraszyć potencjalnych agresorów i wzmocnić obronność Europy.

„Teraz będziemy ściśle współpracować z państwami członkowskimi, aby upewnić się, że środki te będą wykorzystywane na poprawę interoperacyjności, rozwój europejskiego przemysłu obronnego oraz wzmocnienie zdolności naszej obrony zbiorowej” – zaznaczył A. Kubilius.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Ochrony Kraju Litwy, kraj planuje wykorzystać środki z programu SAFE do przyspieszenia rozwoju swoich zdolności obronnych. Środki te będą przeznaczone na rozwój dywizji wojsk lądowych, linii obrony bałtyckiej, środki kontrmobilności oraz miny, a także na utrzymanie i rozwój innych jednostek Wojska Litewskiego.

Litwa planuje także przeznaczyć część funduszy z SAFE na wsparcie Ukrainy. W planach przewidziano wspólne zakupy z Ukrainą, zakup sprzętu wojskowego z Ukrainy lub dostawców UE na potrzeby Ukrainy.

„Nowe zobowiązania NATO wymagają nie tylko największych inwestycji w rozwój naszych zdolności obronnych, ale także szybszego ich przygotowania. Naszym głównym celem jest pełne przygotowanie dywizji wojsk lądowych Litwy do 2030 roku, wyposażając ją w systemy bojowe, wsparcia, logistyki oraz niezbędne zapasy amunicji. Aby to osiągnąć, potrzebujemy dodatkowych zasobów finansowych, a jednym z najbardziej atrakcyjnych narzędzi do realizacji tego celu jest mechanizm SAFE, który ma dla Litwy bardzo korzystne warunki” – powiedział wiceminister ochrony kraju Litwy, Karolis Aleksa.

Wielkie zainteresowanie programem SAFE

Po przyjęciu programu SAFE przez Radę UE w maju, zainteresowanie nim było ogromne – 19 państw członkowskich wyraziło chęć uczestnictwa i zwróciło się o wsparcie, które przewyższa dostępny budżet.

Program przewiduje długoterminowe pożyczki o konkurencyjnych oprocentowaniach na zakup sprzętu obronnego, który jest pilnie potrzebny. SAFE umożliwi także dalsze wsparcie dla Ukrainy, wiążąc przemysł obronny UE z tym instrumentem.

Program oferuje 10-letni okres spłat pożyczek, konkurencyjne stawki procentowe oraz możliwość zawierania umów dwustronnych z państwami trzecimi w celu rozszerzenia zakresu finansowania.

Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, na początku września powiedział, że Litwa stara się o pożyczki w wysokości 8 miliardów euro z nowego programu UE w celu zwiększenia wydatków na obronność.

Zgodnie z jego wypowiedzią, 7 miliardów euro ma zostać przeznaczone na dywizję wojskową, a 1 miliard euro na wzmocnienie ochrony granicy z Rosją i Białorusią, rozwijając Bałtycką Linię Obrony.

Ministerstwo Finansów Litwy wcześniej podało, że Litwa w swojej aplikacji wskazała minimalną kwotę pożyczki na poziomie 5 miliardów euro i maksymalną kwotę 8,76 miliarda euro.