Litwa oczekuje 3,5 miliarda euro z UE na modernizację infrastruktury wojskowej

W związku z rozpoczęciem konsultacji w Brukseli dotyczących mobilności wojskowej, Ministerstwo Transportu i Komunikacji oraz Ministerstwo Ochrony Kraju niedawno wysłały wspólny list do Komisji, w którym wskazały priorytetowe projekty transportowe oraz możliwe kryteria przydzielania wsparcia.

„W naszym liście do Komisji Europejskiej zaznaczymy, że potrzeba realizacji projektów transportowych odpowiadających wymaganiom zarówno cywilnym, jak i wojskowym w Litwie wynosi około 3,5 miliarda euro” – czytamy w oświadczeniu resortu transportu i komunikacji.

Zgodnie z jego informacjami, wśród najważniejszych priorytetów znajdują się projekty międzynarodowej autostrady „Via Baltica” oraz europejskiego toru kolejowego „Rail Baltica”, droga alternatywna dla Korytarza Suwalskiego, wzmocnienie zdolności terminali kontenerowych i promowych w porcie w Kłajpedzie, w tym rozwój południowego portu, oraz rozbudowa lotniska w Kownie.

„Ten proces ma charakter konsultacyjny, odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy. Jeśli chodzi o konkretne kwoty, to trwają obecnie negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych UE” – dodało ministerstwo.

W lipcu BNS informował, że w związku z rozpoczęciem konsultacji w sprawie pakietu mobilności wojskowej, Litwa dąży do uzyskania większego finansowania z UE na projekty strategiczne, w tym poza „Via Baltica” i „Rail Baltica”, również budowę drogi Augustów-Wilno oraz odgałęzienie kolejowe do poligonu Rūdninkai.

Zastępca ministra transportu Julijus Glebovas podkreślił, że dla Litwy ważne jest również zmniejszenie biurokratycznych przeszkód i uproszczenie procedur, aby sojusznicy mogli korzystać z efektywnego systemu logistycznego, dopasowanego do ich potrzeb i zgodnego z normami NATO.

Na lata 2021–2027 na poprawę mobilności wojskowej w UE przeznaczone zostało 1,69 miliarda euro.