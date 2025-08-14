Litwa i USA planują 20-letni rozwój poligonu w Podbrodziu

„Już tej jesieni otworzymy nową infrastrukturę zakwaterowania, administracyjną, żywieniową i magazynową dla żołnierzy USA na poligonie im. generała Silvestrasa Žukauskasa w Podbrodziu. Poligon ten będzie nadal rozwijany zgodnie z długoterminowym planem, który przygotowujemy na kolejne dekady. Cała infrastruktura powstaje w oparciu o potrzeby armii USA i Litwy, by zapewnić naszym sojusznikom jak najlepsze warunki i sprawić, by czuli się na Litwie jak w domu” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

Długoterminowy plan ma zapewnić systematyczny rozwój infrastruktury wojskowej, uwzględniając potrzeby armii USA, Litwy oraz innych sojuszników z NATO, a także poprawić warunki życia i prowadzenia ćwiczeń.

USA konsekwentnie wspierają rozwój litewskich zdolności wojskowych – od 2019 roku nieprzerwanie stacjonują w kraju ciężkie bataliony. Od 2022 roku stacjonujący na Litwie batalion USA został wzmocniony jednostką artylerii. Obecność wojsk amerykańskich na Litwie to kluczowy element odstraszania i gwarancja bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich.

Litewskie inwestycje w infrastrukturę przeznaczoną dla żołnierzy USA przekraczają 200 mln dolarów amerykańskich.