Litwa gotowa wysłać żołnierzy na Ukrainę

Litwa może wysłać na Ukrainę podobną liczbę żołnierzy, jaką wcześniej kierowała do misji pokojowych NATO w Afganistanie – poinformował doradca prezydenta Dainius Žikevičius.

zw.lt/BNS
fot. Irmantas Gelūnas/BNS

– „Litwa podjęła decyzję o wysłaniu żołnierzy. Dyskutowane są konkretne liczby, których nie mogę ujawnić, ale powinniśmy sobie wyobrazić nasz wkład w Afganistanie – będziemy iść w podobnym kierunku” – powiedział Žikevičius w specjalnym programie portalu 15min.

W ramach misji w Afganistanie Litwa zazwyczaj delegowała do kilku setek wojskowych. Według Žikevičiusa, wysyłane siły mogłyby uczestniczyć także w szkoleniu ukraińskich żołnierzy.

Zmiany po spotkaniu Trump–Putin

Oświadczenie doradcy prezydenta padło po niedzielnej wideokonferencji tzw. „Koalicji chętnych”, w której uczestniczył Gitanas Nausėda. Rozmowy dotyczyły dalszych działań na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Waszyngton jest gotów udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Tę deklarację powtórzył w niedzielę specjalny wysłannik Steve Witkoff, który podkreślił, że Trump i Władimir Putin podczas spotkania na Alasce uzgodnili „mocne gwarancje bezpieczeństwa” dla Ukrainy.

– „Planowanie wojskowe jest już w toku. Po deklaracji prezydenta Trumpa, że Ameryka weźmie udział w zapewnieniu gwarancji bezpieczeństwa, mamy ogromny impuls. Teraz musimy wiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce” – zaznaczył Žikevičius.

Priorytetem – bezpieczeństwo Ukrainy

Doradca prezydenta podkreślił, że rozmowy o Ukrainie i gwarancjach bezpieczeństwa muszą obejmować wszystkie obszary: ląd, powietrze i morze.

Zawieszenie broni, ponad trzy lata po rosyjskiej inwazji, było jednym z głównych warunków stawianych przez Trumpa przed szczytem na Alasce. Do rozmów Ukraina i jej europejscy sojusznicy nie zostali jednak zaproszeni.

Spotkanie Trumpa i Putina nie przyniosło przełomu. Prezydent USA odrzucił możliwość natychmiastowego zawieszenia broni w Ukrainie, co – zdaniem obserwatorów – może być korzystne dla Moskwy, od dawna dążącej do rozmów o ostatecznym porozumieniu pokojowym.

Nadchodzące rozmowy w Waszyngtonie

W poniedziałek do Waszyngtonu udał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Towarzyszy mu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

