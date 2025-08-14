Litwa gotowa do produkcji min

– Mina nie jest bardzo skomplikowanym urządzeniem kinetycznym. Zasadniczo Litwa jest zdolna do ich produkcji – podobnie jak nasi sąsiedzi Estończycy czy wiele innych krajów – powiedział wiceminister w czwartek podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił, miny mogą być w pełni produkowane w kraju – od korpusu, przez materiał wybuchowy i zapalniki, po końcowy montaż – bez konieczności sprowadzania elementów z zewnątrz.

Produkcję i zakup min przeciwpiechotnych na Litwie ogranicza obecnie fakt, że nie zakończyła się jeszcze procedura wystąpienia z zakazującej ich Ottawskiej konwencji. Litwa formalnie opuści ten traktat pod koniec roku. Ograniczenia te nie dotyczą jednak min przeciwpancernych.

Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Ochrony Kraju, Litwa zakupiła miny przeciwpancerne i pociski artyleryjskie za prawie 11 mln euro (bez VAT).

– Nasz przemysł ma taki potencjał. Teraz nie podam dokładnej liczby firm, które mogłyby się w to włączyć, ale jedno jest pewne – jest ogromna chęć, by stało się to częścią naszego przemysłu obronnego – zaznaczył Godliauskas.

Na rozwój linii obronnych chroniących granice państwa Litwa planuje w ciągu dekady przeznaczyć 1,1 mld euro, z czego 800 mln euro ma zostać wydane na zakup min.

Ministerstwo Ochrony Kraju prowadzi konsultacje z lokalnymi firmami w sprawie produkcji min w kraju. Około pięciu przedsiębiorstw wyraziło zainteresowanie wytwarzaniem min lub ich elementów. Przedstawiciele biznesu podkreślają jednak, że potrzebna jest jasność co do wielkości zamówień, gdyż rozwój tych zdolności wymaga inwestycji. Wskazują też, że choć produkcja min na Litwie jest możliwa, część komponentów i tak trzeba byłoby sprowadzać z zagranicy, a dodatkowym wyzwaniem może być certyfikacja wyrobów w kraju.