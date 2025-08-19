Litewskie Siły Zbrojne otrzymały przeciwpancerne rakiety o wartości 6 mln euro

„Modernizując litewską armię, jednocześnie wzmacniamy jej zdolność do zatrzymania sił zbrojnych przeciwnika jeszcze przed wkroczeniem na terytorium kraju. To wyraźny sygnał strategiczny i kolejny krok w kierunku zwiększania naszego potencjału bojowego” – powiedziała minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė.

W kwietniu podczas wizyty w Izraelu szefowa resortu omawiała dwustronną współpracę z producentem tych rakiet – firmą Rafael. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości produkcji pocisków „Spike” na Litwie oraz współpracy z firmami „Elbit Systems” i „IAI” w zakresie wytwarzania amunicji kalibru 120 mm, dronów i systemów antydronowych.

Pociski „Spike“ LR2 zapewniają szybką reakcję i dużą siłę ognia. Są przeznaczone do zwalczania czołgów, pojazdów opancerzonych, infrastruktury inżynieryjnej i innych celów o wysokiej wartości. W litewskich siłach zbrojnych rakiety te są zintegrowane z bojowymi wozami piechoty „Vilkas”, co znacząco zwiększa ich siłę ognia i zasięg rażenia.