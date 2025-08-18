Litewskie samorządy zacieśniają współpracę z wojskiem

Dotychczas takie porozumienia podpisało 12 samorządów.

– „Dziś niemal jedna czwarta samorządów podpisała umowy o współpracy z komendanturami wojskowymi. To ważny krok w kierunku zapewnienia ścisłej współpracy litewskiej armii i samorządów, pozwalający działać wspólnie w sytuacjach kryzysowych lub w razie ogłoszenia mobilizacji” – oświadczył w komunikacie wiceminister Tomas Godliauskas.

Jak podkreśla resort, kluczowym elementem współdziałania jest zapewnienie efektywnej koordynacji między armią a samorządami. W tym celu komendanci wojskowi wraz z przedstawicielami władz lokalnych przygotowują plany, które przewidują wspólne działania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, mobilizacji czy wprowadzenia stanu wojennego. Dokumenty te obejmują m.in. ewakuację ludności cywilnej, realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców, ochronę kluczowej infrastruktury oraz utrzymanie porządku publicznego.

Ministerstwo planuje, że w najbliższych miesiącach podpisane zostaną wszystkie 60 porozumień z samorządami.

– „Plany mobilizacyjne przygotowywane przez samorządy muszą być zsynchronizowane z operacyjnymi planami komendantur wojskowych” – podkreślił Godliauskas.

Resort przypomina, że w marcu tego roku powołano Zarząd Komendantur Wojskowych, który rozpoczął stałe delegowanie komendantów do samorządów. Ich najważniejszym zadaniem w czasie pokoju jest wzmacnianie współpracy armii i samorządów oraz przygotowania do mobilizacji.

Obecnie Zarząd Komendantur wyznaczył ponad 20 komendantów i ich zastępców w 26 samorządach, którzy już rozpoczęli działalność.